Gazdaság :: 2025. november 28. 12:42 ::

Gyorsult a francia GDP növekedése a harmadik negyedévben

Elemzői várakozásoknak megfelelően nőtt a francia hazai össztermék (GDP) az idei harmadik negyedévben negyedéves és éves összevetésben - közölte az Insee francai statisztikai hivatal pénteken.

Negyedéves szinten a GDP - 2023 második negyedéve óta a legnagyobb ütemben - 0,5 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, miután az idei második negyedévben kisebb, 0,3 százalékos bővülést mértek. A fogyasztói kiadások 0,1 százalékkal nőttek az előző negyedévhez képest, míg az állóeszköz beruházások 0,5 százalékkal bővültek, az export 3,2 százalékkal, az import pedig 1,3 százalékkal emelkedett.

Éves összevetésben a franciai GDP 0,9 százalékkal nőtt a harmadik negyedévben, ami gyorsulás a második negyedévi 0,7 százalék után.

(MTI)