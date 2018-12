A Chelsea szurkolói a londoni rivális Tottenhamnek címezték azt a kedves kis antiszemita nótájukat, amely miatt az UEFA vizsgálódik a klub ellen a Mol Vidivel játszott csütörtöki Európa-liga-mérkőzést követően – írja több angol lap.

Többek között a Daily Mirror, a Telegraph és az Evening Standard is beszámolt róla, hogy a Chelsea-szurkolók néhány tagja már a harmadik percben rázendített a nótára, amelynek végén a Spursre utalnak.

A dal szövege angolul:

„Who's that team we call the Chelsea,

Who's that team we all adore,

We're the boys in blue and white and we fight with all our might,

And we're out to show the world the way to score,

Bring on Tottenham or The Arsenal,

Bring on Scousers by the score,

Barcelona, Real Madrid, Tottenham are a load of yids, yids, yids, yiddos!”