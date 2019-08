Sport :: 2019. augusztus 19. 06:56 ::

Ötven magyar sárkányhajós indul a thaiföldi világbajnokságon

A nagy távolság és a költséges utazás ellenére három korosztályban ötven magyar versenyző indul a keddtől vasárnapig tartó sárkányhajó-világbajnokságon, a thaiföldi Pattajában.

A Nemzeti Versenysport Szövetség vasárnapi tájékoztatása szerint a legnagyobb létszámban az ázsiai kontinens képviselői vesznek részt a vb-n, de Európából, valamint az Egyesült Államokból és Kanadából is erős legénységek állnak rajthoz. A magyar sárkányhajósok a junior (18 éven aluli), a premier (felnőtt) és a szenior B (50 éven felüliek) korosztályokban indulnak.

Járosi Péter, a magyar szövetség elnöke, egyben a nemzetközi szövetség alelnöke jó helyezésekben, sőt éremszerzésben is bízik.

"Már az is nagy dolog, hogy egyáltalán el tudunk jutni a thaiföldi vb-re, mert ebben a sportágban sokszor a sportolóknak is ki kell venniük a részüket a költségekből. Most annyiban kedvező a helyzet, hogy a hazai szövetség az ifjúsági és a premier legénység részvételében is tudott segíteni" - mondta.

Hozzátette, az időjárási körülmények nem kedveztek a világbajnokságnak, mert az esős évszak a szokásosnál kevesebb vizet hozott. A rendezőknek emiatt számos nehézséggel kellett megküzdeniük, de Járosi biztos benne, hogy végül kiváló lesz a pálya.

A magyar sárkányhajósok a júliusi, sevillai klub legénység Európa-bajnokságon tíz érmet szereztek.

(MTI)