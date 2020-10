Sport :: 2020. október 3. 13:14 ::

Nem tervez leállást a tokiói olimpia miatt az NBA

Nem valószínű, hogy leáll az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) a jövő évre halasztott tokiói olimpia idején - mondta Adam Silver, a liga vezetője.

Az NBA küzdelmei normális esetben októbertől júniusig tartanak, de a koronavírus-járványban felborult a menetrend, a 2019/2020-as idény csak most fog véget érni, a következőnek a rajtját pedig januárra tervezik, teljes programmal.

Silver nem zárkózott el kategorikusan a nyári leállástól, de azt mondta az NBA TV-ben, hogy kevés esélyét látja. Így viszont nem valószínű, hogy NBA-játékosok szerephez jutnak majd a nyári játékokon.

"Nem csupán arról az időről van szó, amikor Tokióban játszanának, hanem előtte edzőtábornak is kellene lenni, utána pedig pihenőre lenne szükségük a játékosoknak" - folytatta Silver.

Az amerikaiak 1992 óta a hétből hat olimpiát megnyertek NBA-kosarasokból álló csapatukkal.

A liga elöljárója arról is beszélt, hogy több mint száz külföldi játékos szerepel a NBA-ben, és számítanak rájuk otthon, akár már az olimpiai selejtezőkön is. Ami az amerikai válogatottat illeti, szerinte az NBA-ben szereplők nélkül is ki tudnak állítani ütőképes csapatot, más országok esetében viszont ez nem így van, az érintett nemzeti együtteseken az NBA-játékosok hiánya nagyon is érződne.

"Mindezzel csupán annyit szeretnék jelezni, hogy nagyon különlegesek a körülmények, és még ha számolnánk is az olimpiával, ki tudná most megmondani, milyen lesz a világ jövő nyáron" - mondta.

A tokiói olimpiát a tervek szerint 2021. július 23. és augusztus 8. között rendezik meg.

(MTI)