Sport :: 2021. június 1. 21:01 ::

Egy "sporttragédia" margójára…

Tragédia? Talán túlzó megnevezés, főként azok számára, akiket hidegen hagy a labdarúgás, de akiket nem, számukra mégiscsak találó egy mai hírt ily’ módon tálalni: Szoboszlai Dominik nem lesz ott a magyar nemzeti tizenegyben a hamarosan kezdődő Európa-bajnokságon.

Ez a srác tavaly ősszel, egy ködös novemberi éjszakán millióknak okozott felejthetetlen örömet. Ahogy Szalai Ádám meccs előtti, lelkesítő beszédében mondta , „14 millió magyar, aki a tévék előtt ül”, ők minden bizonnyal sokáig, ha nem életük végéig emlékezni fognak arra a pillanatra, amikor a korlátozások miatti zártkapus meccs utolsó percében az Izland elleni pótselejtezőn, 1-1-es állásnál lendült Szoboszlai jobb lába, a labda pedig a hálóban kötött ki. Magyarország kijutott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságra!



Győzelem Izland ellen - Szoboszlai góljával (fotó: Magyar Hírlap) Győzelem Izland ellen – Szoboszlai góljával (fotó: Magyar Hírlap) Győzelem Izland ellen – Szoboszlai góljával (fotó: Magyar Hírlap)

Ahhoz nagyjából nem férhet kétség, a jelenlegi magyar labdarúgásnak Szoboszlai a legígéretesebb tehetsége, nem véletlen igazolta le egy Bundesliga-élcsapat, a Lipcse, viszont szerződése óta, tehát január óta egyetlen percet sem tudott játszani egy makacs sérülés miatt.

Úgy tűnt, szépen lassan gyógyul, folyik a rehabilitáció, Marco Rossi szövetségi kapitány be is hívta a bő keretbe, ám a mai napon, mikor véglegesítette az Eb-keretet, tehát leszűkítette, villámcsapásként ért sokakat (őt magát nem annyira…) a hír, Szoboszlai nincs.

Az első hírek arról szóltak, a sérülése újult ki, majd később már azt mondták, ez nincs így, csupán nem sikerült megfelelő fizikai állapotba hozni a hosszú játékkihagyás után, a lényeg végső soron mégis egy: egy hatalmas balszerencse miatt lemarad élete egyik legnagyobb álmáról.



Az Eb-n mégsem lesz ott… (fotó: Nemzeti Sport/Árvai Károly)

Aki nem is ilyen magas szinten volt sportoló, tudja, milyen fájdalmas ezt elfogadni. Nem csak nekünk, kik szorítunk a magyar válogatottért, hanem személy szerint neki, el tudjuk képzelni, mi játszódhat le benne…

Nagyon nagy szükség lett volna rendkívül sokoldalú, kreatív játékára, szabadrúgásaira, hiszen az Európa-bajnokság halálcsoportjába kerültünk: a 2014-es világbajnoki győztes Németország, a 2016-os Európa-bajnok Portugália, s a 2018-as világbajnokság győztese, Franciaország, tehát a jelenleg regnáló világbajnok mellé. Objektíve azt lehet mondani, itt akár egy döntetlen is csodaszámba menne, a továbbjutás pedig a csoda még nagyobb kategóriája volna.

De mi mégis azt kívánjuk, arról álmodozunk, srácok, tegyetek csodát! Most már Szoboszlai Dominikért is küzdjetek, érezzétek, hogy a magyar nemzeti válogatott koronás címeres mezét magatokra öltve egy olyan nagyszerű nemzetet képviseltek a pályán, amely nem ijed meg senkitől! Németország, Franciaország, Portugália? Nem érdekes! Küzdelem az utolsó percig, ez lebegjen szemetek előtt, mutassátok meg a világnak, hogy Szoboszlai nélkül is sikerülhet valami olyan bravúr, amin meghökken az egész világ.

És ha nem sikerül? Nem történt semmi, nyomás nincs rajtatok. Mi csak azt szeretnénk látni, hogy magyar szívvel harcoltok, nem ijedtek meg a nagyobb nevektől, és akkor semmi okunk nem lesz a szégyenkezésre.

Hajrá, Magyarország!

Lantos János – Kuruc.info