Sport :: 2021. július 25. 07:16 ::

400 méter vegyes: Verrasztó negyedik, Hosszú ötödik, Farkasvári-Mihály hatodik lett

Verrasztó Dávid negyedik lett vasárnap 400 méter vegyesúszásban a tokiói olimpián.

A 32 éves versenyző az előző két ötkarikás játékokról csalódottan távozott, mivel esélyesként még csak döntőbe sem sikerült jutnia, ezért a szombati előfutam után annyit mondott, hogy ha 4:08 perc közelében úszik, elégedett lesz, bármi is a helyezése.

Az FTC sportolója beragadt a rajtnál, majd a pillangó után utolsóként fordult a hátra a nyolcfős mezőnyben. A második száz méteren viszont megkezdte a felzárkózást, sorra érte utol a riválisait, ennek köszönhetően a mellúszásnak már ötödikként vágott neki. A táv harmadik negyedében tovább erősítette a pozícióját, az utolsó 100 méter elején harmadik volt. Gyorson óriási verseny alakult ki a dobogós helyekért az amerikai Chase Kalisz mögött, aki jelentős előnyre tett szert. Verrasztó az utolsó méterekre mintha kissé elfáradt volna, így 4:10.59 perces idővel negyedikként csapott célba 21 századdal lemaradva a dobogóról.

"Nagyon nehéz most mit mondani. Ezúttal nem a szégyengéppel kell hazautaznom, de alig több mint két tizeden múlt a dobogó. Az utolsó métereken senki sem lát már, én sem éreztem, hogy jönnek" - értékelt a szám háromszoros Európa-bajnoka és kétszeres vb-ezüstérmese. "Boldog vagyok és boldogan megyek majd nyaralni".

A Rióban ezüstérmes és a 2017-es budapesti vb-n győztes Kalisz mögött honfitársa, Jay Litherland lett a második, míg harmadikként az ausztrál Brandon Smith zárt.

Hosszú Katinka nem védte meg címét

A címvédő Hosszú Katinka az ötödik, Mihályvári-Farkas Viktória pedig a hatodik helyen végzett vasárnap női 400 méter vegyesúszásban a tokiói olimpián.

A háromszoros ötkarikás bajnok Hosszú pillangón alaposan bekezdett, az első fordulónál még vezetett, aztán végül másodikként kezdte meg a hátúszást, amelyben egy pozíciót rontott féltávig. Mellúszásban ugyan megtartotta dobogós pozícióját, de a japán Ohasi Jui és az amerikai Emma Weyant elhúzott tőle. A szám ötszörös világbajnoka gyorson sem tudott újítani, sőt, két riválisa is utolérte, majd megelőzte, így végül a szombat esti előfutamban elért idejét jószerivel századra megismételve 4:35.98 perccel ötödikként ért célba. Ez az idő több mint egy másodperccel gyengébb, mint a budapesti Eb-n elért győztes teljesítménye volt májusban.

A mezőny másik magyar tagja, a mindössze 17 éves Mihályvári-Farkas Viktória szokás szerint lassan kezdett pillangón és háton, majd mellen indult meg a mezőny után, s végül, akit reális esélye volt, azt meg is előzte, melynek köszönhetően 4:37.75 perces idővel ő is olimpiai pontszerzőként, a hatodik helyen fejezte be a versenyt.

"Nem tudom, mi történt a medencében. Azt tudom, hogy mindent kiadtam magamból. Még a tegnapi úszást sem éreztem annyira rossznak, mint a mait. Bosszantó az idő és a helyezés is" - értékelt a szám 32 éves világcsúcstartója, aki megjegyezte, az elért időeredményeken látszik, hogy reggel kellett döntőt úszniuk, ugyanakkor hozzátette, "mindenkinek reggel" van.

Honfitársa, a budapesti Eb-n mögötte második Mihályvári-Farkas sokkal elégedettebben nyilatkozott:

"Nagyon örülök. Ha valaki ezt mondja az olimpia előtt, biztos hülyének tartom, de legalábbis lehetetlennek gondolom. Szombaton teljesült az álmom a döntővel, ezúttal pedig kiúsztam magam. Ahhoz képest most is jó volt, hogy délelőtt versenyeztünk, hét óra alvás után nem könnyű újra a maximumot nyújtani".

Az FTC tehetsége még 1500 méter gyorson áll rajthoz, ott nem számít finálés szereplésre, de szeretné megismételni a hazai kontinensviadalon nyújtott teljesítményét.

Az aranyérmet Ohasi nyerte meg 4:32.08 perces idővel. Az ezüst Weyanté lett, míg a bronzot a szintén amerikai Hali Flickinger gyűjtötte be.

(MTI)