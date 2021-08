Sport :: 2021. augusztus 4. 06:53 ::

Kajak-kenu: az összes magyar egység továbbjutott

Tótka Sándor és Csizmadia Kolos is megnyerte szerdai előfutamát kajak egyes 200 méteren, így készülhet a csütörtöki folytatásra a tokiói olimpián.

Csizmadia, az Angyalföldi VSE 25 éves kajakosa az olimpiai és világbajnoki címvédő Liam Heath-szel került egy futamba, s vele, valamint a spanyol Carlos Arevalóval vívott nagy csatát a továbbjutásért érő első két helyért, s végül meglepetésre a brit kényszerült reményfutamra. Csizmadia egy századmásodperccel ugyan, de megnyerte a futamot.

Az újpesti Tótka Sándor, aki néhány napja ünnepelte a 27. születésnapját, a szám friss Európa-bajnokaként száll vízre a japán fővárosban, s az előfutamban nem igazán akadt komoly ellenfele. Bár elsőre belehúzott a rajtgépbe, az ismétlést követően magabiztos győzelemmel lépett tovább a középdöntőbe, a táv második felében már ki is engedhetett.

"A versenybírók nagyon szigorúak itt, nem gondoltam, hogy berajtoltam, de ők mégis úgy ítélték meg, hogy igen. A második rajtom így biztonsági volt, ezzel együtt remekül sikerült és az oldalszélre is jól reagáltam" - nyilatkozott Tótka Sándor. - "Holnap új nap, új hőmérséklet, új szél, meglátjuk. A meleget bírom, nyári gyerek vagyok, tőlem jöhetne még plusz tíz fok is. Mindenre fel vagyok készülve, még arra is, ha alulról fújna a szél."

Hozzátette: megveregette Csizmadia Kolos vállát, mert szerinte versenyzőtársa is nagyon jó munkát végzett.

Az ötkarikás lebonyolítás szerint az első pályáról nem lehet egyből a fináléba kvalifikálni, az első, illetve második hellyel azonban a középfutam előtt megspórolható az úgynevezett reményfutam.

A szerdán elkezdődött számok középfutamait és döntőit csütörtökön rendezik.

Női kenusaink is továbbjutottak

Szerdán bemutatkozott az olimpiai programban a női kenu, mégpedig magyar szereplőkkel: Takács Kincső bejutott a középfutamba, Balla Virág pedig reményfutamozik kenu egyes 200 méteren.

A fiatal szakág most először szerepel az ötkarikás programban.

A győri versenyzők közül, akik a hét folyamán később együtt párosban is vízre szállnak a Sea Forest kajak-kenu pályán, elsőként a vállsérülés miatt visszalépett Horányi Dóra helyére beugró, négyszeres Európa-bajnok Balla mutatkozott be. Azonos futamba került a szám egyik favoritjával, a világbajnoki címvédő amerikai Nevin Harrisonnal, akinek a sikeréhez ezúttal sem férhetett kétség, s bár mögötte harcolt a második, továbbjutó helyért, harmadikként ért célba kubai riválisa mögött, így később a reményfutamból biztosíthatja a helyét a középdöntőben.

A világ és Európa-bajnok Takács Kincső is nagyot küzdött első pályáján, de végül a győztes lengyel kenus mögött sikerült elcsípnie a második, továbbjutó helyet.

"Nagyon jó érzésekkel telt ez a néhány nap itt Tokióban, Virággal együtt nagyon jól érezzük magunkat és hálásak vagyunk, hogy történelmet írhatunk, női kenusként itt lehetünk az olimpián. Remélem, hogy ez a könnyedség megmarad a verseny végéig" - nyilatkozott Takács Kincső.

Női C-1 200 méteren 32-en küzdenek az érmekért és a helyezésekért, köztük a kanadaiak 11-szeres világbajnoka, Laurence Vincent-Lapointe, akit korábban doppingoláson értek, de később felmentettek, mert elfogadták a védekezését, mely szerint a tiltott szer volt barátjának testnedvéből került a szervezetébe. Mivel a kvalifikációs versenyeken az eljárás idején nem vehetett részt, kvótát sem tudott szerezni, de a kanadaiak - élve egy szabályok között talált kiskapuval - az egyik női kajakos indulási jogukat neki adták, így - bár a nemzetközi kajak-kenus közösség, így a magyarok is felháborodva fogadták ezt - mégis vízre szállhat Tokióban, ahol szerda reggel fölényesen megnyerte futamát.

Balla sikerrel vette a reményfutam akadályát

Takács Kincső után Balla Virág is bejutott szerdán a középfutamba C-1 200 méteren a tokiói olimpián, miután megnyerte a reményfutamát.

A győri kenus az előfutamban harmadikként ért célba, ezért kényszerült "pótvizsgára", amely remekül sikerült, így két magyar is lesz a 16 között.

Takács korábban azt mondta, a dobogóra pályázó párosuk szempontjából az a jó, ha minél több pályát tudnak evezni egyesben.

A középfutamot és a döntőt ebben a számban is csütörtökön rendezik.

Kozák és Csipes is nyerte a előfutamát

A címvédő Kozák Danuta, valamint Csipes Tamara is megnyerte szerdai előfutamát kajak egyes 500 méteren a tokiói olimpián.

A Ferencváros 34 éves sportolója, Kozák azzal a dán Emma Jörgensennel került azonos futamba, akitől június elején, a poznani Európa-bajnokságon kikapott, s lett második. Most is az ő különcsatájukat hozta a futam, de ezúttal a magyar kajakos a gyengébb rajt után magabiztosan evezve maga mögé utasította skandináv riválisát.

Kozák Danuta kedden harmadik lett Bodonyi Dórával párosban, így már hétszeres olimpiai érmes.

"Ezúttal sem sikerült a rajtom, és nem mondom, hogy a versenyem tele volt erővel, de azért biztató volt. Szerettem volna nyerni, mert így remélem, hogy jobb sorsolást, könnyebb ellenfeleket kapok" - mondta az ötszörös olimpiai bajnok.

A Budapesti Honvédot erősítő 31 éves Csipes - aki párosban negyedikként zárt klubtársával, Medveczky Erikával és szintén olimpiai, világ- és Európa-bajnok - gyakorlatilag rajt-cél győzelmet aratott az ötödik előfutamban, így ő is készülhet a csütörtöki, középdöntős és a remények szerint döntős folytatásra.

"A szél most kevésbú erős, mint tegnap, viszont oldalról fúj, ezért nagyon nehéz elrajtolni, mert kifújja a hajót. Nem esett túl jól fizikailag, mert a páros miatt három napja nem eveztem egyest, mentálisan viszont nagyon rákészültem, nehogy meglepetés érjen" - értékelt a parton Csipes Tamara.

Elárulta, hogy bár jól aludt, az éjszakája nem volt zökkenőmentes, mert a 25. emeleten laknak és hajnalban volt egy közel hatos erősségű földrengés, amelyet ők is éreztek.

Újdonsült olimpiai bajnokunk párostársával is jól teljesített

A Nádas Bence, Kopasz Bálint duó megnyerte szerdai előfutamát, így készülhet a csütörtöki folytatásra K-2 1000 méteren a tokiói olimpián, a másik magyar egység, Béke Kornél és Varga Ádám ugyanakkor reményfutamra kényszerül.

Előbbi kettős, amely közvetlenül az ötkarikás játékok előtt ült össze, rendkívül jó benyomást keltett első pályáján, igaz, komoly ellenfelük nem akadt. A táv második felében végig ők vezettek, s a győzelmüket senki nem veszélyeztette. Mindkét kajakos, így a kedden egyesben diadalmaskodó Kopasz is sapkában lapátolt a tűző napsütés ellen védekezve.

"Nem gondolkodtam azon, hogy milyen nagy dolgot vittem véghez tegnap, arra gondoltam, hogy párosban is szeretnénk jó eredményt elérni Bencével. Igaz, jó néhány olyan páros van a mezőnyben, amely már évek óta együtt készül és remek eredményekkel büszkélkedhet. Ezzel együtt bizakodó vagyok, jó formát mutattunk az első pályánkon" - nyilatkozott a K-1 1000 méter friss aranyérmese.

Nádas azt mondta: őt doppingolja, hogy Kopasz zseniális versenyzéssel olimpiai bajnok lett.

"Nem mindenki mondhatja el magáról, hogy olimpiai bajnokkal megy K-2 1000 méteren. Tegnap délután a sikere után még kimentünk közösen edzeni, hogy még jobban összecsiszoljuk a párosunkat. Ma 750 méterig egy nagyon jó utazósebességgel tudtunk menni, aztán Bálint szólt, hogy engedjünk ki, mert magabiztosan vezetünk" - fogalmazott a szegedi kajakos.

A szám utolsó, rendkívül erős előfutamában a KSI-s egység, Béke és az egy nappal korábban ezüstérmes Varga a három fő riválisától messze lemaradva, csak a szamoai egységet megelőzve negyedikként ért célba, s így a nap folyamán még egyszer vízre kell szállnia a középdöntőbe kerülésért.

A középfutamot és a döntőt ebben a számban is csütörtökön rendezik.

Frissítés: a Béke-Varga páros is a középdöntőben

A Béke Kornél, Varga Ádám kettős is biztosította a helyét a csütörtöki középfutamban K-2 1000 méteren a tokiói olimpia kajak-kenu versenyén.

A KSI fiatal egysége az előfutamban a negyedik helyen ért célba, és a reményfutamban is nagyot kellett harcolnia a továbbjutásért.

Innen az első három hajó lépett tovább, s a magyarok az ausztrálok és a szlovákok mögött a kanadaiakkal csatáztak a harmadik helyért. Hol az egyik, hol a másik egység volt előrébb, de végül a célba Vargáék érkeztek harmadikként.

(MTI nyomán)