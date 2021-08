Sport :: 2021. augusztus 5. 07:33 ::

Újabb döntős hajnal, újabb magyar kajakérmek: Tótka Sándor aranyat, Csipes Tamara ezüstöt szerzett

/Bővített hír./

Tótka Sándor szenzációs versenyzéssel aranyérmet szerzett a kajak egyesek 200 méteres versenyében a tokiói olimpián. A szám másik magyarja, Csizmadia Kolos negyedik lett a döntőben.

A csütörtöki döntős program a megszokott hőségben, de a korábbi napokhoz képest enyhébb szélben kezdődött, amely ráadásul megfordult, s most inkább szemből és oldalról fújt a versenyzőknek. A finálékra kilátogatott a Sea Forest kajak-kenu pályára Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke is.



Fotók: Kovács Tamás / MTI

Mindkét magyar két-két futamgyőzelemmel érkezett a nyolcas fináléba, amelyben a címvédő és világbajnok brit Liam Heath-en kívül a svédek korábbi vb-győztese, Petter Menning és az előző két olimpián egyformán érmes spanyol Saul Craviotto számított a legnagyobb ellenfélnek.

Az UTE 27 éves friss Európa-bajnoka, Tótka - az egyetlen, aki 2016-os diadala óta világverseny döntőjében le tudta győzni Heath-t - szinte kilőtt a rajtból, és az ott megszerzett előnyét végig tartva diadalmaskodott. Bírta a saját maga által diktált tempót, s miközben Hüttner Csaba szövetségi kapitány óriási csatakiáltást eresztett el a parton, elsőként haladt át a célvonalon. Az Angyalföldi VSE 25 éves kajakosa, Csizmadia is remekül teljesített, Tótka, az olasz Manfredi Rizza és Heath mögött alig szorult le a dobogóról.

Miután hosszú várakozás után kiírták végre az eredményt a kijelzőre, Tótka Sándor elsírta magát, majd a partra érve összeölelkezett a magyar csapat tagjaival.

Ez a magyar kajak-kenu sport 84. ötkarikás érme, a 27. aranya - korábban ebben a számban még soha nem sikerült dobogóra sem állni -, a tokiói olimpiai csapat szempontjából pedig a 14. érem, az ötödik arany.

Eredmény:

férfi K-1 200 m, olimpiai bajnok:

TÓTKA SÁNDOR (MAGYARORSZÁG) 35.035 mp

2. Manfredi Rizza (Olaszország) 35.080

3. Liam Heath (Nagy-Britannia) 35.202

4. CSIZMADIA KOLOS (MAGYARORSZÁG) 35.317

Tótka Sándor K-1 200 méteren aranyérmet nyert a tokiói olimpián.

Az ötkarikás aranyérmes kajakos portréja:

Tótka Sándor-portré:

Születési idő és hely: 1994.07.27., Mezőtúr

Klubja: UTE

Versenyszámai: K-1 200 m és K-4 500 m

Olimpiai eredményei: K-1 200 m - olimpiai bajnok (2021), K-2 200 m - 4. (2016)

További legjobb eredményei: 2x világbajnok (K-2 200 m, 2015; K-1 4x200 m-es váltó, 2014), 1xvb-2. (K-2 500 m, 2017), 2Xvb-3. (K-1 4x200 m-es váltó, 2013; K-4 500 m, 2018), 4X EURÓPA-BAJNOK (K-4 500 m, 2016, 2017; K-2 500 m, 2017; K-1 200 m, 2021), 1xEb-3. (K-4 500 m, 2018)

"A sikernek nem receptje van, hanem ára"

A tokiói olimpia csütörtöki versenynapján kajak egyes 200 méteren aranyérmes Tótka Sándor úgy véli, most már tudja, mi kell ahhoz, hogy jó pályát tudjon menni.

A 27 éves friss ötkarikás bajnok az MTI-nek azt mondta, a célban örömkönnyeket hullajtott, miután megtudta az eredményt, mert először azt hitte, hogy olasz riválisa ért célba elsőként.

"Ilyenkor mindig pesszimista vagyok, de aztán felnéztem a kijelzőre, láttam, hogy az első helyre Magyarországot írják, és akkor úgy eltört bennem valami" - fogalmazott az UTE kajakosa, aki elárulta, közvetlenül az eredményhirdetés után a feleségével beszélt telefonon. "Ági az egyetlen, aki valóban tudja, hogy mit és mennyi munkát tettem ebbe bele. Amikor Magyarországon is kitört a koronavírus-járvány, akkor leköltöztünk Gyomaendrődre egy vízparti nyaralóba, ott edzettünk, és ott kezdtünk el először gondolkodni a feleségemmel azon, hogy mit tehetünk még a felkészülés érdekében" - mondta Tótka, hozzátéve, abban biztosak voltak, hogy egy év csúszással megrendezik az olimpiát, ezért külön elkezdtek odafigyelni többek között az étkezésre, a helyes légzéstechnikára, a fizikoterápiára, valamint a mentális felkészülésre is.

"Szokták mondani, hogy a sikernek nem receptje van, hanem ára, és úgy tűnik, hogy én megfizettem az árát. Rengeteg munka van az eredmény mögött, és azt mondhatom, hogy most már sejtem, mi kell egy jó pályához" - jelentette ki a friss olimpiai bajnok, aki úgy érzi, Tokióban minden neki kedvezett, sem a meleggel, sem a páratartalommal, sem pedig a széllel nem volt problémája, a döntőre pedig minden szempontból felkészült.

"A célba érkezés után azt mondtam Liam Heath-nek, hogy miatta lettem gyorsabb, megköszöntem neki, hogy ilyen erős ellenfél, és hogy ezzel inspirált engem, de most már én vagyok a leggyorsabb kajakos" - nyilatkozta Tótka, utalva az öt éve Rióban aranyérmes, valamint világbajnok brit riválisára, aki ezúttal bronzérmes lett. "Ha valaki jól használja a közösségi médiát, akkor sok mindent meg lehet onnan tudni. Én mindig néztem Heath-et, hogy mit csinál, milyen súllyal edz és milyen technikával evez, mert úgy voltam vele, hogy tanulni a legjobbtól érdemes."

Az UTE kajakosa úgy fogalmazott, nem merte bevállalni a "pimasz" rajtját, mert az indítóbíró a mostani olimpián nagyon szigorú.

"Úgy voltam vele, hogy nem kockáztatok, mert ha nem megy le a rajtgép, és visszadob, akkor egyből négy-öt tizedes hátrányban vagyok. Akkor nem nyertem volna" - vélekedett.

Tótka azt is elmondta, hogy a Magyar Kajak-Kenu Szövetség "profi munkát végzett az akklimatizációs táborban", ahol hibátlan körülmények között tudtak készülni.

"Otthon a klubom is nagyon sokat segített, úgyhogy ez egy igazi csapatmunka volt, nem is tudnék egyetlen embert kiemelni" - jelentette ki, és azt is elárulta, edzőjét, Hüvös Viktort korábban még soha nem látta elérzékenyülni, de a mostani győzelme után sírva borultak egymás nyakába.

"Sajnálom, hogy ez a versenyszám nem marad az olimpiai műsorban, mert az eddig elvégzett munkánk egy részét kidobhatjuk a kukába, de lesznek helyette új kihívások" - mondta Tótka.

A K-1 200 méteren negyedik Csizmadia Kolos úgy fogalmazott, "nagyon jó lett volna éremmel hazamenni", az volt az álma, de ez most nem sikerült neki.

"A rajtnál valóban volt gondom, az első fókusz elment, aztán pedig nagyon gyorsan kellett újra reagálni, úgyhogy szerintem igazából ott ment el" - mondta Csizmadia, aki saját bevallása szerint a célban biztos volt benne, hogy Tótka győzött, de azt is tudta, hogy ő lemaradt az éremről.

Balla 9. Takács 14.

Balla Virág nyert, Takács Kincső pedig hatodik lett a B döntőben a kenu egyesek 200 méteres versenyében a tokiói olimpián, így előbbi kilencedikként, utóbbi 14.-ként zárt.

A két győri kenus később közösen párosban is vízre száll a japán fővárosban, az egyest tulajdonképpen mindketten bemelegítésnek szánták a fő számukra.

A most debütáló női kenu történetének első olimpiai aranyát a világbajnoki címvédő amerikai Nevin Harrison nyerte.

Eredmény:

női C-1 200 m, olimpiai bajnok:

Nevin Harrison (Egyesült Államok) 45.932 mp

2. Laurence Vincent-Lapointe (Kanada) 46.786

3. Ludmila Luzan (Ukrajna) 47.034

...9. (a B döntőben 1.) Balla Virág (Magyarország)

...14. (B döntőben 6.) Takács Kincső (Magyarország)

Csipes Tamara ezüstérmes, a címvédő Kozák Danuta lemaradt a dobogóról

Csipes Tamara ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres versenyében a tokiói olimpián, míg Kozák Danuta, aki a japán fővárosba a szám kétszeres címvédőjeként érkezett, ezúttal lemaradt a dobogóról, negyedik lett.

A nők legnagyobb figyelemmel kísért számában a két magyar egymás melletti pályán, az 5-ösön és az 6-oson lapátolt, a legnagyobb ellenfél, az új-zélandiak sztárja, a világbajnoki címvédő Lisa Carrington a 3-asról vágott neki a távnak.

A 4-esen az elsősorban 200-as specialista svéd Linnea Stensils belehúzott a rajtgépbe, így - hogy a feszültség még inkább fokozódjon - meg kellett ismételni a rajtot. Ez aztán Carringtonnak sikerült a legjobban, olyannyira, hogy ötven méter után gyakorlatilag már fél hajóhossz előnnyel a mezőny előtt lapátolt.

A magyarok nem kezdtek jól, de aztán Csipes rákapcsolt, 250 méternél már a második helyen haladt, és ezt a pozícióját tartani tudta a táv második felében is. Bár megpróbálta támadni az új-zélandit, nem volt esélye, hogy utolérje. Eközben a Ferencváros 34 éves, ötszörös olimpiai bajnoka, Kozák 250-nél az ötödik helyen lapátolt, és a hajrában ezen egyet javítva negyedikként ért be, a dobogósoktól jócskán lemaradva.

A számot magabiztosan nyerő Lisa Carrington Tokióban már három aranynál jár, és a négyessel - sporttörténelmet írva - szeretné megszerezni a negyediket is. Ő egyébként 1996 és Kőbán Rita óta az első ebben a számban, aki aktuális világbajokként az olimpiát is megnyerte.

A négyesben olimpiai bajnok, összességében nyolcszoros világ- és kilencszeres Európa-bajnok Csipes - akinek edzője édesapja, az ugyancsak olimpiai bajnok Csipes Ferenc -, pályafutása második ötkarikás érmét szerezte, és a partra kiérve az öklét rázva láthatóan nagyon örült a sikerének.

A Honvéd 31 éves kajakosáé a magyar kajak-kenu sport 85. ötkarikás érme, a tokiói olimpiai csapat szempontjából pedig a 15. érem, a hetedik ezüst.

Eredmény:

női K-1 500 m, olimpiai bajnok:

Lisa Carrington (Új-Zéland) 1:51.216 p

2. CSIPES TAMARA (MAGYARORSZÁG) 1:51.855

3. Emma Jörgensen (Dánia) 1:52.773

4. KOZÁK DANUTA (MAGYARORSZÁG) 1:53.414

Csipes Tamara-portré:

Születési idő és hely: 1989.08.24., Budapest

Klubja: Budapesti Honvéd

Versenyszámai: K-1 500 m, K-2 500 m és K-4 500 m

Olimpiai eredményei: 1X OLIMPIAI BAJNOK (2016 - K-4 500 m), ezüstérmes (2021 - K-1 500 m)

További kiemelkedő eredményei: 8X VILÁGBAJNOK - K-2 1000 m (2010, 2018), K-2 500 m (2014), K-4 500 m (2010, 2019), K-1 1000 m (2011, 2019), K-1 5000 m (2011); 9X EURÓPA-BAJNOK - K-2 1000 m (2010, 2011, 2021), K-2 500 m (2011, 2014), K-1 1000 m (2014), K-4 500 m (2016, 2018, 2021)

Csipes élt a lehetőséggel, nem lett "totális idióta"

Csipes Tamara a könnyeivel küszködve és rendkívül boldogan nyilatkozott azt követően, hogy csütörtökön ezüstérmet szerzett a kajak egyesek 500 méteres versenyében a tokiói olimpián.

"Rengeteg munkám van ebben, főleg amióta a kislányom megszületett - kezdte a 31 éves versenyző, aki 2017 novemberében adott életet Olíviának. - Annyira örülök, hogy kaphattam egy lehetőséget azáltal, hogy két egység indulhat egy nemzetből egyesben. Eddig még soha nem tudtam megmutatni, hogy mit tudok nyár végén, nem pedig tavasszal, a tízfokos márciusban. Úgy voltam vele, hogy ez életem legnagyobb lehetősége, ha ezt elszúrom, akkor egy totális idióta vagyok."

Elárulta, hogy pályafutása során volt már olyan versenye, amelyben nem volt benne a szíve, a lelke, voltak olyan időszakai, amikor nem érdekelte az eredmény.

"De ebben most minden benne volt, minden, amit el lehet képzelni a földön, ezért is vagyok ennyire boldog. Mentálisan nem egyszerű helyzet az, hogy mindig mögötte vagy egy ötszörös olimpiai bajnoknak, akivel felnőttem és 18 éves korom óta versenyzek együtt - utalt Kozák Danutára. - Mindig mögötte vagy, mert hihetetlenül tehetséges kajakos, te pedig gyakran felteszed magadnak a kérdést, hogy jó, te vagy a második, de ezzel mit érsz? De most megkaptam a lehetőséget, hogy megmutassam: lehet, hogy én is érek valamit."

Csipes úgy fogalmazott, az elmúlt hónapban önmagához képest is nagyon jól ment, ezért a negyediknél rosszabb helyezést kudarcnak érezte volna.

London és Rio bajnokának, Kozák Danutának nem sikerült a triplázás, címvédőként ezúttal meg kellett elégednie a negyedik hellyel.

"Hogy mi minden futott át rajtam? Leginkább az, hogy mennyi szenvedés, könny, fáradság van emögött. És nemcsak az enyém, hanem a családomé, a férjemé (edző-férje, Somogyi Béla), a kislányomé. De ez sajnos nem jött most ki" - nyilatkozott a klasszis versenyző.

A döntőről szólva felidézte, hogy rosszul rajtolt, és utána próbálkozott ugyan, de kevés sikerrel.

"Jobbos oldalszél volt, ami talán nekem kedvezett a legkevésbé, de nem ezen múlott. Távol voltak tőlem a riválisok, ez sem volt jó. Nem volt egy jó futam a részemről" - fogalmazott Kozák.

Közel volt a dobogóhoz a Nádas-Kopasz páros

A Nádas Bence, Kopasz Bálint duó hatalmas csatában a negyedik helyen végzett a kajak kettesek 1000 méteres versenyében a tokiói olimpián. A szám másik magyar indulója, a Béke Kornél, Varga Ádám kettős a B döntőben fejezte be a szereplését és összesítésben a 12. helyen zárt.

Nádas és a keddi egyéni versenyben aranyérmes Kopasz közvetlenül az ötkarikás játékok előtt ült csak össze, ennek ellenére remekül teljesített az elő- és középfutamban, így a magyar tábor a rajt előtt titkon egy újabb éremben reménykedett.

A döntőben a világbajnoki címvédő és idén Európa-bajnok német Max Hoff, Jacob Schopf duón kívül egy-egy cseh, fehérorosz, új-zélandi, ausztrál, kínai és spanyol hajó volt az ellenfelük. A németek és az ausztrálok kezdtek a legjobban, de velük tartottak a magyarok is, akik 500 méternél a második helyen haladtak az ausztrálok mögött. A táv második felében a németek és az ausztrálok különcsatát vívtak az aranyért - végül előbbiek, Jean van der Westhuyzen és Thomas Green diadalmaskodtak -, Nádasék pedig a dobogóért harcoltak, de végül az egyes pályán "besurranó" csehek, Josef Dostal és Radek Slouf megelőzték őket.

A 25 éves, szegedi Nádasnak ez pályafutása legnagyobb sikere. A győriek 24 éves sportolója, Kopasz pedig az aranyérem mellett egy újabb pontszerző helynek örülhet.

Eredmény:

férfi K-2 1000 m, olimpiai bajnok:

Jean van der Westhuyzen, Thomas Green (Ausztrália) 3:15.280

2. Max Hoff, Jacob Schopf (Németország) 3:15.584

3. Josef Dostal, Radek Slouf (Csehország) 3:16.106

4. NÁDAS BENCE, KOPASZ BÁLINT (MAGYARORSZÁG) 3:16.535

...12. (a B döntőben 4.) BÉKE KORNÉL, VARGA ÁDÁM (MAGYARORSZÁG)

Nem volt hiba, de még bőven tudnak fejlődni

"Nagyon boldog és elégedett vagyok - mondta Kopasz Bálint. - Hiba nem volt sem az előfutamban, sem a középfutamban, sem a döntőben. Gyönyörűen végigmentünk, dinamikusan. Az elmúlt két hónapban csak párszor ültünk össze, ez egy nagyszerű eredmény nekünk a többiekkel szemben, akik már évek óta együtt készülnek."

"Amikor nekikezdtünk a közös munkának, nem gondoltam volna, hogy negyedikek leszünk az olimpián - vette át a szót Nádas Bence. - Egyetértek, ebben a három ezer méterben nem tudtunk hibát találni. A döntőben jó volt a sebességünk, nem volt billenés, az oldalszél sem zavart minket. Nagyon boldogok vagyunk, ezt az eredményt nekem még fel kell fognom."

Hozzátette: szerinte van jövője ennek a párosnak, és ha foglalkoznak vele, még bőven tudnak fejlődni, előrelépni.

(MTI)