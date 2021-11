Sport :: 2021. november 9. 14:44 ::

Németh Ferenc kétszeres olimpiai bajnok: az öttusázók jelenlegi lovas tudása tragédiához is vezethet

Teljes értetlenség és felháborodás övezi azt az öttusával kapcsolatos hírt, amelynek értelmében a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) döntnökei az öt szám egyikét, a lovaglást 2024 után kiveszik a programból, és helyét a kerékpározás foglalja el. Az elmúlt napokban világszerte vihart kavart ügyben Németh Ferenc kétszeres olimpiai bajnok (egyéniben és csapatban, 1960, Róma) öttusázót kérdezték.



Németh Ferenc az otthonában – nyakában a két olimpiai aranyéremmel (fotó: Jocha K.)

– Két oldalról is megközelítem a témát – válaszolt a lakásából már egyre ritkábban kimozduló, a lábaival kínlódó egykori csepeli kiválóság. – Egyrészt szeretném remélni, hogy ez a döntés még nem végleges. Inkább elhamarkodottnak mondanám, ha tehetem. Mi annak idején tereplovaglásban mértük össze tudásunkat, amely versenyforma összehasonlíthatatlanul nehezebb feladatot jelentett, mint a jelenlegi lovas változat. De akkoriban mégsem volt ennyi probléma, sem a lovakkal, sem a versenyzőkkel, mint manapság.

– Kérem, árulja el, miben rejlik a különbség!

– Annak idején nekünk volt egy Tóth Béla bácsink (Tóth Béla, 1907 -1991, tüzérszázados, lovaglótanár, mesteredző – a szerk.), aki világszínvonalon oktatta a lovaglás tudnivalóit. Talán a hiba már akkoriban kezdetét vette, mert feltehetően nem történt meg Béla bácsi tudásának módszeres átadása.

– Ez hazai viszonyainkra igaz lehet, de mostanában a nemzetközi versenyeken a legkülönfélébb országok versenyzői végeztek nulla ponttal a lovaglásban. Az igen veszélyes bukásokról, leesésekről nem is beszélve.

– Ki merem jelenteni: a lóra ülő öttusázók igen jelentős részének messze nincs meg az a lovastudása, amire alapvetően szükségük lenne ahhoz, hogy a lovakat végigvezessék az adott pályán. Márpedig a lovasoknak igenis komoly tudásra lenne szükségük, mert kellő irányítás hiányában a lovak azt csinálják, amit ők akarnak. Ez évben is számos olyan „elrepülést” (a nyeregből – a szerk.) láttam szörnyülködve, amelyek magukban hordozzák a tragikus végkifejlet, a halálos bukás lehetőségét. Ezt így nem lenne szabad csinálni, s ezt a véleményemet bárkivel szemben fenntartom, és meg is védem. Tehát sokkal komolyabb lovasfelkészültséget követelnék meg, mielőtt bárki is öttusaversenyen akarná magát próbára tenni.

Jocha Károly – jochapress