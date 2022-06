Sport :: 2022. június 11. 15:42 ::

Fiatal francia játékossal erősít a Real Madrid

Legalábbis ezzel a címmel illette az alábbi hírt az MTI.



A Bajnokok Ligája-győztes, spanyol bajnok Real Madrid leigazolja a francia válogatott Aurélien Tchouaménit az AS Monaco labdarúgócsapatától.

A 22 éves középpályás - aki a védelemben is bevethető - hat évre szóló szerződést köt a királyi klubbal. Az egyesület szombati bejelentése szerint a játékos bemutatására kedden, a kötelező orvosi vizsgálatok után kerülhet sor.

Az átigazolási összeget nem hozták nyilvánosságra, az AS című szaklap és más spanyol médiumok azonban arról számoltak be - megbízható forrásra hivatkozva -, hogy a Real 80 millió eurót fizet a futballistáért. Ehhez az összeghez még eredményekhez köthető bónuszok is jöhetnek akár 20 millió euró értékben.



Aurélien Tchouaméni - a Real 80 millió eurót fizet a fiatal franciáért

Tchouaméni eddig 11 meccset játszott és egy gólt szerzett a világbajnoki címvédő francia válogatottban, amellyel tavaly megnyerte a Nemzetek Ligáját.

A fiatal futballista iránt a hírek szerint a Liverpool és a Paris Saint-Germain is érdeklődött.

