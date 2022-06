Sport, Lapszemle :: 2022. június 15. 08:44 ::

Gulyást csináltak belőlünk - angol lapszemle a 4-0 után

„Magyarország nagyon elverte Angliát – állapítja meg a BBC.

– Először fordul elő 2014 óta, hogy az angol válogatott négy egymást követő mérkőzése egyikét sem nyeri meg, és nyugtalanító, hogy a világbajnokság közeledtével sem a formája, sem az önbizalma nem a régi. Anglia nem volt képes többre, mint beletörődni a megalázó és valószínűleg romboló erejű vereségbe, amely után a drukkerek nemcsak fütyültek, hanem Gareth Southgate menesztését is követelték. (...) Anglia már az első mérkőzésen rájöhetett, hogy Marco Rossi egy sokoldalú, nehezen verhető magyar válogatottat épített. Az első meccs 1–0-ja után most megint sokszínű és pontos futballal mutatták meg a magyarok, hogy szó sem volt mázliról (Budapesten). S ha Southgate állása veszélybe kerülhet egy ilyen produkció után, egyértelmű, hogy Rossi csillaga még mindig emelkedőben van, hiszen a világ legjobbjaival is versenyre kelni képes magyar csapatot épített.”



Gareth Southgate magányossága (fotó: AFP)

„Magyarország megalázta a szerencsétlen angol válogatottat – írja a SkySports. – A válogatott végig teljesen szétesően futballozott, és nem elképzelhetetlen, hogy kiesik az első osztályból. Sokkal aggasztóbb ennél, hogy a formája egy világbajnoki évben hagyja cserben. Négy mérkőzés győzelem nélkül, egy góllal – az is tizenegyesből. Itt nem kisiklásról van szó, hanem történelmi összeomlásról, az utóbbi kilencvennégy év legsúlyosabb hazai vereségéről.”

„Magyarország megalázta Angliát, amely az elmúlt kilencvennégy év legsúlyosabb hazai vereségét szenvedte el – emlékeztet ugyancsak a skótok elleni 1:5-re a Guardian. – Micsoda szétesés! Az angol kapitány tudta, hogy a korántsem meggyőző Nemzetek Ligája-rajt után csak győzelemmel lehetett volna helyreállítani a nyugalmat. Amit ehelyett kapott, az egy aggasztó új mélypont: közel hatéves kapitányi időszaka legsúlyosabb veresége, az angol futball elmúlt kilencvennégy évének legnagyobb verése, valamint a drukkerek soraiban tapasztalható lázadás.”

„Southgate ellen fordultak dühös angol szurkolók a négygólos megalázás után – fogalmaz a The Telegraph. – A hármas sípszó pfujolásba fulladt, Anglia győzelem és akciógól nélkül fejezte be eddigi szereplését a Nemzetek Ligájában. Southgate keretének összetétele és a taktika kérdéseket vet fel, de ugyanígy e mérkőzések időzítése is, hiszen fáradt játékosoknak hosszú idény végén kellett négy meccset játszaniuk júniusban. Szeptemberig nincs válogatott futball, amiért Anglia nem lehet eléggé hálás.”

„A szurkolók Southgate-en vezették le dühüket, miután a félelmetes háromoroszlánosok 1928 óta a legsúlyosabb hazai vereségüket szenvedték el – így a The Sun. – Igen, ez pontosan olyan rossz, mint amilyennek látszik. Tizenegy napon belül negyedszer volt jobb az ellenfél Gareth Southgate csapatánál, a magyarok teljesen megérdemelten verték meg oda-vissza az elmúlt nyár Európa-bajnoki döntősét. Anglia négy meccsen egyetlen akciógólt sem szerzett, és nyolc éve nem volt ilyen hosszú nyeretlenségi sorozata.”

„Gulyást csináltak Angliából – hirdeti címében a Mail Online. – A háromoroszlánosok megalázó vereségbe csúsztak bele, a vendégek az utolsó húsz percben három gólt szereztek. Voltak szurkolók, akik »Reggelre ki leszel rúgva« rigmusban törtek ki a kínos hazai produkciót látván. Ez nem fog megtörténni, Gareth Southgate kapitányi hitele még nem fogyott el, lehetősége lesz magyarázatot találni a történtekre, és választ adni arra, hogy az angol válogatottnak van-e reális esélye világbajnokságot nyerni az idén. Ami biztos: ez a wolverhamptoni este nem múlik el nyomtalanul. Ne tévedjünk: a félelem, a kétségek velünk maradnak.”

„Ez óriási károkat okoz Angliának” – mondta a meccs után a Sky Sports kommentátora. „Az ilyen teljesítmény oda visz minket vissza, ahol évekkel ezelőtt voltunk. Amikor teljesen szét volt esve az angol csapat. Az ilyen teljesítmény széthúzza a csapatot, a nemzetet és a stábot. Nincs mentség arra, hogy kikaptunk Magyarországtól. Négy null... Ez egy gyalázatos eredmény. El sem hiszem, hogy látom.”

Frissítés: Kane: ezt az estét el kell felejteni

A csapatkapitány Harry Kane elfogadhatatlannak nevezte az angol labdarúgó-válogatott második félidei összeomlását a Nemzetek Ligájában a magyaroktól elszenvedett 4-0-s vereség során, ugyanakkor azt kérte a szurkolóktól, hogy bocsássanak meg az együttesnek a keddi fiaskóért.

"Hosszú idő óta ez az első nagy vereségünk. Nem kell pánikba esni. Itt az ideje, hogy felemeljük a fejünket" - mondta a Tottenham Hotspur csatára. "Ezt az estét el kell felejteni, és menni tovább előre, felkészülni a világbajnokságra. Sokat tanulunk ebből, de nem szabad elfelejteni, honnan jöttünk. Nem lesz minden meccs tökéletes".

Az angolok 1928 márciusa óta, azaz 94 év elteltével kaptak ki ismét négy gól különbséggel hazai pályán, így Eb-ezüstérmesként négy fordulót követően két ponttal sereghajtók a csoportban, míg a magyar válogatott héttel vezeti a négyest. Marco Rossi együttese a hátralévő két fordulóban egyetlen ponttal, vagy az angolok pontvesztésével biztosan bennmarad az élvonalat jelentő A divízióban.

A szeptember 23-i folytatásban a magyar csapat a csoportelsőségért játszik a németek vendégeként Lipcsében, majd három nappal később hazai pályán az Európa-bajnok olaszokat fogadja a zárókörben.

(Nemzeti Sport - Mandiner - MTI)