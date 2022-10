Sport :: 2022. október 16. 11:34 ::

Kilencedik olimpiájára készül egy 47 éves üzbég "tornászlány"

Kihagyja az e hónap végi vb-t, a jövő évin és a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon viszont indulni akar az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Okszana Csuszovityina, a 47 esztendős üzbég tornász.

Azt, hogy távol marad az október 29-én kezdődő londoni vb-től, a TASZSZ orosz hírügynökségnek nyilatkozva jelentette be a sportág elnyűhetetlen klasszisának számító tornásznő, aki hozzátette: "Most a következő szezonra és a 2023-as világbajnokságra készülök, amelyek sokkal fontosabbak számomra a válogatás szempontjából, mivel ki akarok jutni a 2024-es játékokra."

Csuszovityina a 2021-es tokióival együtt eddig nyolc nyári olimpián indult, ami a részvételt illetően sportági világrekordnak számít. A japán fővárosban, ahol 14. lett ugrásban, még arról beszélt, hogy most már tényleg felhagy a tornával, egy éve Instagram-oldalán viszont azt tudatta, mégis folytatja pályafutását. "Egyszerűen nem tudom befejezni a karrieremet úgy, hogy ne szerezzek még érmet Üzbegisztánnak"- írta sokadik visszatérését magyarázva.

A pályafutása során a Szovjetunió és Németország színeiben is indult Csuszovityina - aki 47. születésnapját június 19-én ünnepelte - első világbajnokságán, 1991-ben rögtön három érmet nyert. Kollekciójában a legértékesebb medálok sorában egy olimpiai (1992, Barcelona), három világbajnoki és egy Európa-bajnoki arany szerepel. Van ötkarikás ezüstje is, a vébékről négy második és négy harmadik helye, Eb-ken pedig kétszer állt a dobogó második, egyszer annak harmadik fokán. Szülőhazája reprezentánsaként az Ázsia-bajnokságokon három ezüstöt és egy bronzot gyűjtött. Idén két világkupa-elsőséget is kiérdemelt, májusban sikerszámában üzbég bajnoki címet szerzett.

(MTI)