Antiszemitizmus! A magyar labdarúgó-válogatott 20 perc alatt hármat lőtt Izraelnek

A jövő pénteken kezdődő Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott 3-0-ra legyőzte szombaton az izraeli csapatot a debreceni Nagyerdei Stadionban rendezett barátságos mérkőzésen.

Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az első perctől kezdve magához ragadta a kezdeményezést, így Sallai góljával és gólpasszával, valamint Varga Barnabás duplájával

22 perc alatt háromszor talált a rivális kapujába.

A folytatásban nagy izgalmat okozott, hogy a csapatkapitány Szoboszlai Dominik a combját fájlalva cserét kért, az orvosi stáb pedig ápolta a Liverpool légiósát. A hajrában adódtak még lehetőségek a magyarok előtt, de az eredmény már nem változott.



Kerkez Milos (j) és az izraeli Eli Dasa a Magyarország - Izrael felkészülési labdarúgó mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2024. június 8-án (kép: MTI/Derencsényi István)

A magyar válogatott jövő szombaton kezdi meg szereplését a németországi Eb-n, amikor Kölnben az A csoport első fordulós meccsén a svájciakkal találkozik.

A Puskás Arénánál jóval kisebb, "cserébe" viszont családiasabb hangulatú Nagyerdei Stadion a kezdősípszóra gyakorlatilag megtelt. A magyarok kezdő tizenegyének bevonulását hatalmas üdvrivalgás kísérte, a B közép pedig piros-fehér-zöld zászlókat lobogtatott, ami remek hangulatot kölcsönzött a helyszínnek.

A kora esti időpont ellenére 30 Celsius-fok körüli hőség fogadta a játékosokat a pályán, de az már a középkezdésnél látszott, hogy Rossi tanítványai elsősorban a támadásokkal akarnak foglalkozni ezen a mérkőzésen. Alig hat percet kellett várni az első hazai lehetőségre, Szoboszlai remek egyéni megmozdulás után elhúzott a jobb oldalon, centerezését pedig látványos mozdulattal vágta a keresztlécre Varga Barnabás. Ezt megelőzően az izraeliek is veszélyeztettek egy alkalommal, de a védelemnek kisebb bizonytalankodás után sikerült felszabadítania.



Kleinheisler László (b) és az izraeli Ramzi Safuri (kép: MTI/Czeglédi Zsolt)

Negyedóra sem telt el és megszerezte a vezetést a magyar válogatott, amely igyekezett óvni a labdát, ugyanakkor Sallai és Szoboszlai is kifejezetten szabadon futballozhatott, ez pedig többször is megzavarta az ellenfelet. Kisvártatva már két gól volt a hazai előny, sőt, a harmadik magyar találatra is csupán néhány percet kellett várniuk a drukkereknek: Varga Barnabás három perc alatt duplázott és megnyugtatóvá tette a vezetést.

A közönség a 27. percben Marco Rossit kezdte el éltetni, melyet a szövetségi kapitány a technikai zónán belülről néhány intéssel és a szurkolók megtapsolásával köszönt meg. A hőség miatt elrendelt ivószünetben az izraeliek hármat is cseréltek, a magyaroknál pedig a jobb combját fájlaló Stlyes helyett érkezett Kleinheisler.



Szalai Attila (b) és az izraeli Roei Gordana (kép: MTI/Derencsényi István)

Fordulás után a cserékkel felfrissített magyarok továbbra is kreatívan játszottak, a csapatkapitány Szoboszlai viszont a combját fájlalva cserét kért az 56. percben, az orvosi stáb pedig - még a pályán - ápolta is a Liverpool légiósát. A cserék pályára lépésével megváltozott a meccs képe, Izrael felbátorodott és többször veszélyeztetett, gólt azonban nem kapott a hazai együttes. A hajrában ismét a magyar válogatott játszott fölényben, Nagy Zsolt a kapufát is eltalálta egyszer, de az eredmény a lefújásig már nem változott.

Frissítés: Rossi: Szoboszlai miatt nincs ok az aggodalomra

Marco Rossi, az Európa-bajnokságra készülő magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya az Izrael ellen 3-0-ra megnyert debreceni barátságos mérkőzés után elmondta, a csapatkapitány Szoboszlai Dominik miatt nincs ok az aggodalomra, a Liverpool játékosát csupán elővigyázatosságból cserélték le.

A magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakember úgy fogalmazott, a középpályás saját maga kérte a cserét, éppen azért, hogy ne sérüljön meg, s Rossi szerint ez jó döntés volt a részéről.



Szoboszlai Dominik (kép: MTI/Czeglédi Zsolt)

"Minimálisan aggódhatunk Stlyes miatt, de úgy hiszem, hogy jövő szombatig ő is rendben lesz" - jelentette ki a kapitány, aki a mérkőzésről beszélve kiemelte, azt ígérte, hogy a céljuk a győzelem és a meggyőzés lesz, s úgy érzi, ez az első félidőben sikerült, míg a másodikban kevésbé.

"Természetesen mindenki láthatja, hogy ha Szoboszlai Dominikot és Sallai Rolandot lehozzuk, őket nehéz pótolni. De összességében pozitív dolgokat tapasztaltam, a labdabirtoklás fázisában nagyon jól teljesítettünk, míg az első félidőben rövid ideig kellett a labda ellen játszanunk és az is rendben volt" - mondta Rossi. Hozzátette, a szünet után "inkább csak szakaszosan" sikerült jól teljesítenie a csapatnak, de a játék súlypontját át tudták helyezni a futballisták, akik helyzeteket, kapura lövési lehetőségeket is kialakítottak a második félidőben is.

"Továbbra is az a célunk, hogy örömet okozzunk a szurkolóinknak, és bízom abban, hogy jövő szombaton egy olyan meccset játszhatunk, amely egy felejthetetlen nyár kezdete lesz a drukkereink számára" - hangsúlyozta Rossi.

A magyar válogatott jövő szombaton Kölnben az A csoport első fordulós meccsén a svájciakkal találkozik.

(MTI)