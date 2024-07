Sport, Elcsatolt részek :: 2024. július 1. 18:36 ::

Tudta? Továbbra is érdekeltek a magyarok az Európa-bajnokságon

Javában zajlik a németországi labdarúgó Európa-bajnokság, már megkezdődött a kieséses szakasz, szombaton a németek a dánokat, a svájciak az olaszokat múlták felül, tegnap pedig igen nagy szerencsével az angolok a szlovákok ellen, majd este a spanyolok Grúzia (politikailag korrektül Georgia) ellen jutottak tovább simán. De jelen írás témája nem is ez, hanem egy kevésbé ismert torna, amely érdekes módon szintén labdarúgó Európa-bajnokság. De miről is van szó?

Nem hiszem, hogy sokan hallottak róla, de érdekességképpen szerintem érdemes tudnunk, hogy zajlik egy úgynevezett kisebbségi Európa-bajnokság is, mégpedig Dániában és Németországban, s Europeada névre hallgat.

Többek között azért is fontos írnunk erről az eseményről, mert számunkra, magyarok számára nagyon fontos Európa-szerte hangsúlyoznunk, hogy a Kárpát-medencei magyarság jogai a mai napig nincsenek rendben, egyáltalán, tudjanak róla minél többen, hogy több millió magyar él az anyaország határain túl, és nem önszántából. De a torna által az is látható, hogy a nemzetiségi kérdés létezik Európában (elég csak az orosz-ukrán háborúra gondolni), de böngészve az induló csapatokat, látható, hogy olyan nemzeti kisebbségek csapatait is láthatjuk, akikről kevés szó szokott esni.

A teljesség igénye nélkül, van német csapat a Szudéta-vidékről, Sziléziából, Dél-Tirolból, és Ungarndeutsche néven a magyarországi németek is képviseltetik magukat. Az erdélyi magyarok is indítottak csapatot. De van még külön cigány csapat is Romániából... Összességében 24 csapatról van szó.

Ahogy a "normál" Európa-bajnokságon, itt is 4 csapatos csoportokba sorsolták a résztvevőket, a lebonyolítás tehát ugyanaz. A torna június 28-án kezdődött, és július 7-én ér véget, tehát hamarabb lebonyolítják, mint a profik tornáját.



Íme az erdélyi magyar csapat (fotó: europeada.eu)

A magyar csapat (hivatalosan romániai magyarok) a magyarországi németekkel, a friûl kisebbség csapatával (ők egy olaszországi kisebbség) és a szlovéniai olaszokkal kerültek egy csoportba. Az első mérkőzésen a magyarok 3-2-re legyőzték a magyarországi németek csapatát.

Mindenesetre érdemes nyomon követni ezt a tornát is, és szurkolni az erdélyi magyaroknak. A későbbiekben is be fogunk számolni az eredmények alakulásáról. Hajrá, magyarok!

Lantos János - Kuruc.info