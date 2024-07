Sport :: 2024. július 13. 18:13 ::

Másodszor is legyőzték a szlovénokat az olimpiára készülő kézis lányok

Az olimpiai kvótás magyar női kézilabda-válogatott 28-27-re legyőzte Szlovéniát a szombaton Győrben rendezett felkészülési mérkőzésen.

A vendégek egyszer sem vezettek az egész meccs során.

Eredmény:

Magyarország-Szlovénia 28-27 (17-11)

a magyar gólszerzők: Győri-Lukács 7, Vámos 4, Szöllősi-Schatzl, Kuczora, Márton 3-3, Papp, Albek, Simon 2-2, Debreczeni-Klivinyi, Füzi-Tóvizi 1-1

lövések/gólok: 51/28, illetve 47/27

gólok hétméteresből: 4/2, illetve 6/3

kiállítások: 6, illetve 6 perc

A két együttes kedden reggel 9 órától Roglán is találkozott egymással, akkor 31-21-es magyar siker született, és a csapat Győrben ott folytatta, hol Szlovéniában abbahagyta. A remek kezdés (3-0) után még felzárkóztak a vendégek (4-3), utána viszont a jó védekezésére alapozva elhúzott a lerohanásgólokat szerző házigazda (13-4). Kisvártatva sokasodni kezdtek a hibák támadásban is védekezésben is, ezt kihasználva az ellenfél előbb 17-11-re felzárkózott, majd a második félidőt sorozatban három góllal kezdte, ekkor Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány időt kért.



A szlovén Maja Svetik a labdával a Magyarország - Szlovénia női kézilabda olimpiai felkészülési mérkőzésen a győri Audi Arénában 2024. július 13-án. Jobbra Simon Petra Anna. MTI/Krizsán Csaba

A magyar válogatott több mint hét és fél perccel a második felvonás kezdete után talált be először. A hibák száma nem csökkent, nagy volt a kontraszt az első 17 perc és a hátralévő időszak között, ennek ellenére a hazaiaknak sikerült megőrizniük egy gólt az előnyükből.

Böde-Bíró Blanka hét, Szemerey Zsófia öt védéssel, a túloldalon Ana Gros hat góllal, Maja Vojnovic 11 védéssel zárt.

A két csapat huszadik egymás elleni mérkőzésén három döntetlen és egy szlovén siker mellett a 16. magyar győzelem született.

A magyar női válogatott legközelebb jövő pénteken lép pályára, amikor a németek vendége lesz Stuttgartban, a párizsi olimpián pedig július 25-én játssza első csoportmeccsét a házigazda és címvédő franciákkal.

Egy kicsit többet kellene gondolkozni

Golovin Vlagyimir szövetségi kapitány csak az első 17 perccel volt elégedett az olimpiai kvótás magyar női kézilabda-válogatott szombati, győri felkészülési mérkőzésén, amelyen 28-27-re legyőzte Szlovéniát.

"Az első 17 percben ugyanolyan játékot mutattunk, mint Szlovéniában, de akkor hatvan percen keresztül kitartott. Ma 17 perc után a védekezés és a támadás sem működött megfelelően, pedig ugyanazok az emberek voltak a pályán, mint kedden" - nyilatkozta a szakvezető.

A magyarok kedden 31-21-re győztek Roglán, szombaton pedig 17 perc után 14-5-re vezettek, a folytatásban azonban elkövettek jó néhány hibát, és végül csak egy találattal nyertek.



Vlagyimir Golovin, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Szlovénia női kézilabda olimpiai felkészülési mérkőzésen a győri Audi Arénában 2024. július 13-án. MTI/Krizsán Csaba

"Inkább egyéni játék volt, és lehet, hogy a hazai pálya miatt bizonyítási vágy is dolgozott a lányokban, ami ezt eredményezte" - szögezte le Golovin.

Hangsúlyozta, nem az összpontosítással volt probléma, mert csapatának megvoltak a helyzetei, de a játékosok nagyon precízen akarták befejezni azokat, és sokszor a kapufát találták el. A visszafutásban leginkább azzal foglalkoztak, mi történt támadásban, pedig "az már történelem", ott mindig arra kell figyelni, ami következni fog. Ennek tudható be, hogy némileg elveszítették a magabiztosságukat, és volt olyan szakasza a meccsnek, amikor mindig tíz másodpercen belül fejezték be a támadásaikat - magyarázta az edző.

"Nagyon akartunk, de egy kicsit többet kell gondolkozni. Biztosan a fáradtság is befolyásolta, hogy körülbelül 45 percig nem sikerült úgy teljesíteni, ahogyan szerettünk volna, de mikor terheljük őket, hanem most?" - mondta.

A felkészülés eddigi szakaszáról úgy vélekedett: elégedettek, nincs okuk panaszra, mert amit terveztek, azt maradéktalanul megcsinálták, de a következő hét teljesen más lesz.

A kedden reggel 9 órakor kezdődött edzőmeccsről Simon Petra az MTI-nek elmondta: nagyon jól sikerült számukra, taktikailag nagyon fegyelmezettek voltak, nagyjából minden úgy alakult, ahogyan akarták, és mindenki modellezhette a korai kezdést megelőző napirendet, hiszen az olimpián is lesz két találkozójuk, amit 9 órától játszanak.

A Ferencváros irányítója leszögezte, fizikailag és taktikailag is nagyon sikeres a felkészülésük eddigi időszaka. Kedden sikerült betartaniuk mindent, amit megbeszéltek, és bár próbálták ugyanazt a formát hozni szombaton, de a szlovénok változtattak bizonyos dolgokon.

"Ez egy teljesen más mérkőzés volt, de mindkettőt megnyertük, ami nagyon pozitív számunkra" - magyarázta.

Az ifjúsági és junior Európa-bajnok játékos szerint ezúttal a 17. percet követően nem tudták kihasználni a helyzeteiket, sok ziccert hagytak ki, védekezésben nem játszottak fegyelmezetten, kapkodtak, ezért a kapusaik ziccereket kaptak.

"Amit ki tudok emelni az egész mérkőzésből, az, hogy végig megtartottuk az előnyt. Korábban előfordult, hogy ez nem sikerült, de ezt a jó szokásunkat meg kell tartanunk" - nyilatkozta Simon.

Meglátása szerint az olimpia rajtjáig még jobban össze kell szokniuk, több felállásban is kell játszaniuk és edzeniük, a védekezésüknek feszesnek kell lennie, és ennek ki kell tartania a hullámvölgyek során is, amikor támadásban nem jönnek könnyen a gólok.

"Ha a védekezésünk feszes, akkor nem hiszem, hogy hosszú távon gondunk lehet a mérkőzéseken" - vélekedett Simon.

(MTI)