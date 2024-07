Sport :: 2024. július 27. 23:58 ::

Mészáros Krisztofer bejutott a tornászok egyéni összetett döntőjébe

Mészáros Krisztofer a 14. helyen bejutott a férfi tornászok szerdai egyéni összetett döntőjébe a párizsi olimpián.

A játékok egyetlen magyar férfi tornásza szombaton az első csoportban mutatta be gyakorlatait a Bercy Arénában, így késő estig várnia kellett, hogy sikerült-e a 24 közé jutnia.

Mészáros korláton kezdte meg szereplését (14,733 pont) - ezen végül második számú tartalék lett -, majd következett a nyújtó, az a szer, amelyről a tavalyi olimpiai kvalifikációs világbajnokságon a magyar férfi csapat gyakorlatilag valamennyi tagja, így ő is leesett, és ami miatt csapatban elveszett a kvótaszerzés lehetősége. A győri tornász ezúttal viszont nagyon koncentrált volt, valamennyi repülőelemét pontosan hajtotta végre, a forgásokat is megcsinálta, egyedül a leugrása nem volt tökéletes, mélyre érkezett és el is lépett, ez pedig sokba került. Csak az ellépés három tized mínuszt jelent, de a mélyre érkezés is levonással jár, így végül 13,666 pontot kapott.

A harmadik szer a talaj volt, amelyen Mészáros Európa egyik legjobbja, az idei Eb-n bronzérmet nyert és az olimpiára úgy érkezett, hogy esélyes a szerenkénti fináléba jutásra is. A szerdöntőhöz 14,8-as pontszámra lett volna szükség, ennek a lehetősége azonban már gyakorlatilag az első ugrósor végén elszállt, miután a 22 éves klasszis kilépett, ráadásul a második sor végén letette a kezét. Ezt követően már csak apróbb hibákat követett el Mészáros, de hiába fejezte be szépen a gyakorlatát, csupán 12,900 pontot kapott.

A talajeredménnyel nyilvánvalóan nem lehetett elégedett a magyar tornász, de az egyéni összetett fináléjára még így is maradt reális esélye, ezért koncentráltan kellett folytatnia a versenyt. A soron következő lólengésben aztán egészen szép gyakorlatot mutatott be, a legvégéig szinte tökéletesen tornázott, a leugrásnál viszont rontott, kicsit elbillent a lovon, nem kézen állásból kezdte a leérkezést. A pontozók a gyakorlat után sokáig gondolkodtak, végül 13,633 pontra értékelték Mészáros teljesítményét.

Következett a gyűrű, amelyen az előzőhöz hasonlóan tulajdonképpen a végéig remek gyakorlatot mutatott be, a leugrás azonban ismét nem sikerült tökéletesre, ellépett belőle. A pontozóktól 13,500 pontot kapott, és készülhetett az ugrásra. Utolsó szerén a győri versenyző csupán egy ugrást mutatott be, így a szerenkénti döntőért nem szállt harcba, egyetlen ugrásával viszont az összetett döntőért sokat tehetett. Mészáros egészen gyönyörű produkciót mutatott be. Ezúttal a leérkezés is szinte tökéletesre sikeredett, majd miután meglátta a 14,366-os pontszámot, elégedetten ölelte meg edzőjét.

Mészáros Krisztofer ezzel karrierje első olimpiáján 82,798 ponttal zárta a selejtezőt, a remélt szerdöntő ugyanakkor nem jött össze.

"Valahol ez volt az álmom, meg az, hogy szerenkénti döntőben is ott legyek a legjobbak között. Utóbbi nem jött össze, de olimpián második számú tartaléknak lenni is kimagasló dolog. Rengeteg munka van ebben az eredményben. Az edzőmmel sokat beletettünk ebbe az olimpiai ciklusba, és külön megjegyezném a sportpszichológusom munkájának fontosságát. Nagyon boldog vagyok, hiszen szerdán ismét megmutathatom azt, amire képes vagyok, és bízom benne, hogy sikerül előrébb lépni" - fogalmazott a magyar szövetség közleményében Mészáros.

Edzője, Szűcs Róbert szerint Mészáros első olimpiáján kimagasló eredményt ért el, profin lehozta a selejtezőt.

"A 14. helyen ment tovább, és abban bízunk, hogy a döntőben lesz előrelépés, hiszen például a legerősebb szerén, talajon bőven maradt még benne tartalék" - tette hozzá.

Magyar Zoltán, a magyar szövetség elnöke úgy fogalmazott: "ez egy csoda volt egy 22 éves fiatalembertől".

"Ráadásul úgy vélem, még nem is jött el az ő ideje, még tovább tud fejlődni. Ez nagyon nagy előrelépés. Ugyan volt hiba lólengésen és talajon is, de ez így is komoly eredmény, a magyar férfi torna szempontjából is. Reméljük, a fináléban még jobban tud szerepelni" - mondta.

Az egyéni összetett szerdai fináléjában 24-en - nemzetenként legfeljebb ketten - lesznek érdekeltek.

Ezt megelőzően utoljára 28 éve, Supola Zoltán 1996-os atlantai szereplése (22. hely) alkalmával volt magyar férfi tornász összetettben a 24 között.

(MTI)