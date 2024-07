Sport :: 2024. július 29. 15:49 ::

Djokovics legyőzte Nadalt a tenisztorna slágermeccsén

A 24-szeres Grand Slam-bajnok Novak Djokovics két szettben legyőzte a 22 Grand Slam-trófeánál tartó Rafael Nadalt a párizsi olimpia férfi tenisztornájának a második fordulójában.

Az ötkarikás viadalnak otthont adó Roland Garros szinte "második otthona" a spanyol sztárnak, aki 14-szer ünnepelhetett már a Philippe Chatrier Stadionban, és döbbenetes 112/4-es győzelmi mérleggel büszkélkedhetett. Igaz, a négy vereségből kétszer a szerb klasszis állt a háló túloldalán, aki a 2015-ös negyeddöntőben és a 2021-es elődöntőben is megverte a salakkirályt a Garroson.

A pénteki nyitóünnepségen is közreműködött Nadal komoly olimpiai múlttal büszkélkedhet, ugyanis 2008-ban egyesben, 2016-ban pedig párosban szerzett aranyérmet. Djokovics páratlan trófeagyűjteményéből viszont már csak az olimpiai arany hiányzik, miután 2008-ban bronzérmet nyert Pekingben.

A sportág - GS-szempontból - két legeredményesebb alakja tenisztörténelmi rekordot jelentő 60. alkalommal csapott össze, a belgrádi klasszis 30-29-re vezetett párharcukban.

A 38 esztendős mallorcai a vasárnapi nyitányon 6:1, 4:6, 6:4-gyel búcsúztatta Fucsovics Mártont, míg egy évvel fiatalabb riválisa 6:0, 6:1-re győzte le az utolsó pillanatban beugrott ausztrál Matthew Ebdent, aki egyesben évek óta nem vívott tétmeccset.

A kezdés előtt igencsak feltüzelt közönség már azt is álló tapsviharral fogadta, amikor a két ikon összeállt a szokásos közös meccs előtti fotóra, majd a bemutatásoknál mindkét játékos óriási ünneplést kapott.

Látványos labdamenetekből nem volt hiány, de ezekből a legtöbbször Djokovics jött ki győztesen, aminek köszönhetően 26 perc játék után 4:0-s előnybe került. A szerb érthetően jóval dinamikusabb volt, szinte hiba nélkül játszott, az elmúlt években sokat sérült Nadalnak végül 5:0-nál sikerült nagy nehezen hoznia az adogatását. A mallorcai ezt követően a találkozó legszebb labdamenetét nyerte meg - Djokovics közel tökéletes rövidítését futotta be és ütötte el -, de ezzel be is kellett érnie, riválisa magabiztosan zárta le az első játszmát.

Djokovics rögtön brékkel indította a második szettet, majd egy félelmetes tenyeres elütéssel és egy ásszal növelte előnyét (2:0). A közönség ekkor már szinte minden pont után Nadalt próbálta buzdítani, hogy a lehető legtovább elhúzza a sportág két élő legendájának az összecsapását, a szerb azonban természetesen rövidre akarta zárni a dolgot, és újra elvette riválisa adogatását, majd gyorsan 4:0-ra módosította az állást.

Nadal hosszú idő után újra játékot nyert, majd a "láthatatlan" erőtartalékaiból merítve bréklabdához jutott, Djokovics pedig kettős hibával bukta el az adogatását. A közönség egy emberként buzdította a spanyolt, aki újra hozta a szerváját (4:3). A közönségkedvenc újra bréklabdákhoz jutott, a másodiknál pedig Djokovics rossz oldalt választott a lecsapásnál, Nadal pedig ezt kihasználva a mérkőzés összképét tekintve óriási meglepetésre kiegyenlített, a centerpálya pedig "felrobbant".

A spanyol a következő játékban három bréklabdát hárított, a negyediket azonban Djokovics egy parádés ejtéssel megcsinálta, majd magára haragította a közönséget azzal, hogy mutatta, most nem hallja az éljenzést. A szerb a mérkőzésért adogatott, egy gyönyörű elütés és egy ász mellett két könnyű tenyerest elrontott (30:30), mégis Nadal hibája után ő jutott meccslabdához, amit egy fogadhatatlan adogatással meg is csinált.

Eredmény, férfi tenisz, 2. forduló (a 16 közé jutásért):

Djokovics (szerb, 1.)-Nadal (spanyol) 6:1, 6:4

(MTI)