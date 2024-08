Sport, LMBTQP+ :: 2024. augusztus 6. 10:53 ::

Már tavaly júniusban tudott a NOB Helifék kromoszómatesztjéről, de szerintük el sem kellett volna végezni

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság szerint még csak elvégezni sem kellett volna azt a kromoszómatesztet, amely alapján a Nemzetközi Bokszszövetség 2023-ban kizárta Imane Helifet és Li Jü-tinget a világbajnokságról.



A NOB szerint így néz ki egy nő (fotó: iba.sport)

A Nemzetközi Bokszszövetség (IBA) már 2023 júniusában levélben tájékoztatta a Nemzetközi Olimpiai Bizottságot (NOB) arról, hogy az algériai Imane Helif és a tajvani Li Jü-ting esetében a férfiakra jellemző XY kromoszómákat mutatott egy 2022. májusi, majd egy 2023. márciusi teszt is – írja az Inside The Games nyomán a hvg. A NOB azonban közölte, hogy bár értesült az eredményekről, nem tartja legitimnek azokat.

Mark Adams, a NOB szóvívője szerint a teljes folyamat hibás volt, a tesztek lebonyolításától az eredmények megosztásán keresztül a nyilvánosság tájékoztatásáig. Adams szerint már a teszt elvégzése sem volt indokolt, arról önkényesen döntött a IBA. A szóvívő egy olyan elméletet is felemlegetett, hogy a kizárásnak ahhoz lehetett köze, hogy az egyik érintett versenyző orosz ellenfelet is legyőzött, de hozzátette, hogy nem tudja, ennek mekkora az igazságtartalma. Adams azt is felrótta a bokszszövetségnek, hogy kiteregették a versenyzők bizalmas egészségügyi adatait, szerinte ez szembemegy a nemzetközi szabályozásokkal is.

Imane Helif és Li Jü-ting egyaránt biztos érmes a párizsi olimpián, az algériai bokszoló a női 66 kilogramos mezőnyben a negyeddöntőben a magyar Hámori Luca ellen győzött egyhangú pontozással, egy körrel korábban pedig olasz ellenfele mindössze 46 másodperc után feladta a mérkőzést.