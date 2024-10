Sport :: 2024. október 5. 14:21 ::

"Utálunk szar Románia" - így fejezte ki a véleményét az oláh játékvezető miatt a magyar teqballjátékos

Súlyos büntetést szabott ki a Nemzetközi Teqball Szövetség (FITEQ) a Rába ETO Győr SE teqballjátékosára, Kota Gabriellára, miután a 26 éves sportoló az egyik mérkőzés után inzultálta a játékvezetőt, később pedig közösségi oldalán olyan tartalmat posztolt, amiben Romániát is szidalmazta. A FITEQ további szankciókat is kilátásba helyezett, ezekről a szervezet etikai bizottsága dönt majd a budapesti verseny után, várhatóan a jövő hét elején – írja a Sportal.

Ünnepi eseménynek indult, de már az első nap botrányba fulladt a Teqball World Series budapesti tornája. Az esemény már csak azért is szimbolikus, mert a teqball idén lett 10 éves, a világ legerősebb sorozatának záróállomásának éppen ezért az a város ad otthont, ahol anno megszületett a sport.



Fotó: FITEQ

A négynapos viadal csütörtökön a vegyes párosok küzdelmeivel indult, megannyi magyar egységgel, amelyek közül kettő is bejutott az elődöntőbe. Ott végül mindkettő vereséget szenvedett szoros küzdelemben: Péchy Petra és Blázsovics Ádám a székelyföldi Barabási Kinga és Györgydeák Apor ellen, míg a Kota Gabriella, Katz Balázs tandem a lengyel Alicja Bartnickával és Marek Pokwappal szemben (ők egyébként Barabási és Györgydeák klubtársai a Team Góbékban).

A második elődöntőnek aztán olyan utóélete lett, amilyenre még nem igazán volt példa a sportág történetében. A feszültség tapintható volt mindkét pályán, és ezt Kota Gabriella (aki egyébként tagja a női futsalválogatottnak is és a tavalyi NB I-es bajnokság legértékesebb játékosa lett) bírta a legrosszabbul: a második szettben összeszedett egy sárga, majd egy piros lapot, utóbbiért pontlevonással is sújtották a csapatát. Aztán a lengyelek meccslabdához jutottak, amit értékesítettek is, a magyar duó viszont egyből elkezdett reklamálni, véleményük szerint ugyanis „csusza” (edgeball) született. Olyankor a szabályok értelmében nincs pont, és újra kell játszani a labdamenetet, a román nemzetiségű játékvezető azonban helybenhagyta az ítéletet, amivel a lengyelek jutottak döntőbe (ezt vasárnap játsszák majd).

Mindkét magyar játékos hevesen tiltakozott, és nehezen vette tudomásul a döntést, Kota azonban átlépett minden határt és nyomdafestéket nem tűrő módon becsmérelte a játékvezetőket, majd felült a lelátóra, és onnan is folytatta – panaszolja a bulvárlap.

(10:25:20-tól az eset)

Sőt, nem sokkal ezután Instagramon egy olyan storyt tett közzé (amit később törölt), amiben az „Utálunk szar Románia” szöveg állt, pechére viszont ezt a szövetség illetékesei is észrevették. Az ítélet (első része) már aznap megszületett: a pályán és azon kívül tanúsított magatartásáért kizárták a szombati női párosversenyből (amiben Ács Krisztinával indult volna és szintén éremesélyes volt), továbbá a vegyesben szerzett pénzdíját (600 dollár) és világranglista-pontjait sem tarthatja meg (Katz Balázs igen). Ráadásul a FITEQ közleményéből az is kiderül, hogy a retorzió még súlyosbodhat – a Sportal információi szerint precedensértékű eltiltásra számíthat Kota –, erről a szervezet etikai bizottsága várhatóan a jövő hét elején hoz hivatalos döntést.

Ha ez így történik, az azért is fájhat majd neki igazán, mert idén decemberben pályafutása során először vehetne részt világbajnokságon, ugyanis Áccsal megnyerték a hazai kvalifikációs sorozatot. Az év eddigi része igencsak sikeres volt részéről, női párosban kétszer nyert ezüstöt a World Series öt állomásán (ezekből négyen indult el), vegyesben pedig egy második és két harmadik hely volt a mérlege a világ legerősebb szériájában.