"Már többször megmutattuk, hogy magyar játékosokkal is lehet eredményt elérni"

A Paksi FC vasárnap délután 3-1-re legyőzte az éllovas Ferencvárost a labdarúgó NB I kilencedik fordulójában. A hazai zöld-fehérek sikerében oroszlánrészt vállalt a veszprémi nevelésű Osváth Attila, aki a meccs elején bombagóllal szerzett vezetést a Paksnak, majd egy-egy gólpasszt is kiosztott Böde Dánielnek és Tóth Barnának. A paksiak védőjét természetesen nem csak erről a találkozóról kérdezte a Magyar Jelen, ami szerinte élete legjobb meccse volt.



Fotó: Paksi FC

„Ilyen meccsem még nem volt az NB I-es karrierem során, az biztos” – mondta Osváth Attila, aki a Fradi elleni gólja mellett két gólpasszt is kiosztott. Az utánpótlásban voltak hasonló találkozói a védőnek, de azt ő maga is elismeri, hogy az teljesen más szint. „Abszolút úgy érzem, hogy ez volt életem legjobb meccse” – szögezte le a labdarúgó. Mint mondja, jó érzés mostanában paksi futballistának lenni, amikor oviba viszi a gyerekeket vagy délután a játszótéren megállítják, gratulálnak neki.

Bombagól a Fradinak felfokozott hangulatban

Osváth már a második percben betalált a Ferencváros ellen: egy blokkolt lövés került a védő elé a jobb oldalon, a játékos kicsit tolt rajta, mielőtt a tizenhatos sarkáról a hálóba bombázott. „Talán a tavalyi Kecskemét elleni gólom volt hasonló, akkor viszont a bal oldalról találtam a kapuba. Külön öröm a számomra, hogy ezúttal a Fradi ellen sikerült betalálnom. Egy jó csapat ellen, úgyhogy nagyon örültem neki” – osztotta meg érzéseit a játékos.

Nem véletlen az öröme, a Paks és a Ferencváros összecsapásai különösen pikánsak lettek az elmúlt években, amit a játékosok is érzékelnek. „Főleg a meccs közben lehet érezni a felfokozott hangulatot, még ha hét közben nem is foglalkozunk annyira azzal, hogy épp ki az ellenfél.

Azonban tény, hogy a Fradit megverni mindig más kávéház – árulta el a 28 éves labdarúgó. „Nyilván Magyarország legjobb csapatáról van szó minden szempontból, úgyhogy nagy öröm megverni őket” – tette hozzá. Osváth szerint azért is jelent többet, hogy a Ferencváros ellen szerezték meg a három pontot, mert eddig veretlenek voltak a fővárosiak, úgyhogy a többi csapathoz képest is tudtak egy kis előnyt szerezni ezzel a győzelemmel.

A magyar csapat ereje az összetartásban van

A Paksi FC 1952-es megalakulásától fogva kizárólag magyar labdarúgókat foglalkoztat. Ezzel szemben a Ferencváros azért kapja a legtöbb kritikát, mert sok az idegenlégiós a keretben. Természetes, hogy a Fradi ellen a hazai játékosok meg akarják mutatni, hogy adott esetben ők is tudnak annyit, mint a külföldiek. „Nálunk van egy erős kohéziós mag. Persze mindig cserélődik egy-két játékos a kereten belül, de azért a mag, az mondhatni állandó. Nálunk nincsenek klikkesedések, barátságok vannak, jó kapcsolatot ápol mindenki mindenkivel. Úgyhogy szerintem nekünk ebben van az erőnk” – fejtette ki az Osi becenevű futballista.

Az, hogy csak magyarok vagyunk, és megvan köztünk a kémia, az összhang, látszik a meccseken is. Amikor hátrányban vagyunk, vagy vezetünk, ugyanúgy megyünk előre. Nem egyszer volt már olyan, hogy 2-0-ra vezetett az ellenfél a félidőben, mégis felálltunk és nyertünk. Ebben van szerintem az erőnk, hogy összetartóak vagyunk, és hogy nálunk nincsenek személyes problémák, nincsenek viták, kiegyensúlyozott az egész csapatunk, mindenki jóban van mindenkivel” – fejtette ki.

„Tavaly is megmutattuk a bajnokságban elért második helyezéssel és a kupagyőzelemmel, hogy magyar játékosokkal is lehet eredményt elérni. A nemzetközi kupában is sikerült a rájátszásig jutnunk, sajnos azonban nem jött össze a főtábla” – mondta Osváth, hozzátéve, tudják, hogy a Fradi nem az NB I-re készül, hanem a nemzetközi szereplésre. Szerinte az FTC ezért igazol ennyi külföldi játékost, de úgy érzi, a Paks is képes volt bizonyítani – kizárólag magyar labdarúgókkal a csapatban.

Eredményes játékfilozófia

„Nem véletlenül van öt évig egy helyen az ember. Nyilván én is jól érzem magam itt, jó a környezet, a családom is szeret itt lenni, úgyhogy abszolút megtaláltam a helyem” – húzta alá Osváth, aki 2019 óta erősíti a Paksi FC-t.

Persze – mint meséli -, neki is voltak nehezebb időszakai a karrierjében, de ez mindenkivel előfordul. „Úgy gondolom, itt minden adott ahhoz, hogy nyugodtan tudjunk készülni minden évben, és egy-egy kiugró eredménnyel dobogóra érjünk, vagy ott legyünk az első négy-öt között.”

Mint mondja, Pakson minden évben úgy mennek neki a bajnokságnak, hogy ne legyenek kiesési gondjai a csapatnak, de elismeri, ha jönnek az eredmények, akkor mindig egyre nagyobb célokat tűznek ki maguk elé. Persze a sikerhez egy jó edző is kell, Bognár György nélkül a Paks sem tarthatna ott, ahol.

„A játékfilozófiánk az, hogy letámadjuk az ellenfelet. Labdavesztés után elöl maradunk, és igyekszünk azonnal visszaszerezni a játékszert. Ez itt az NB I-ben úgy látom, eredményes. Azonban nemzetközi szinten sem álltunk vissza, ott is ugyanezt a taktikát alkalmaztuk. Ráadásul eredményesen, hiszen a Konferencia-ligában a playoff-körig jutottunk” – vázolta fel a futballista.

Nem tett le a válogatott meghívóról

A felnőtt válogatottban ugyan még nem mutatkozhatott be, két alkalommal azonban már leülhetett a kispadra még Bernd Storck irányítása alatt az utánpótlás válogatottakban rendre szerepet kapó hátvéd. „Teljesíteni kell, aztán majd ha a szövetségi kapitány úgy gondolja, hogy valaki megkapja a lehetőséget, akkor élni kell vele” – mondta Osváth, aki úgy érzi, Pakson egyre jobban megy neki a játék. „Meglátjuk, mit hoz a jövő. Nyilván én igyekszem minél jobban jobban teljesíteni” – tette hozzá.

Természetesen a paksi hátvéd követi a nemzeti csapat találkozóit, és véleménye is van a magyar válogatott közelgő, Hollandia és Bosznia-Hercegovina elleni Nemzetek Ligája-meccseiről. „Egységes csapatra számítok a válogatottól, igaz, az utóbbi pár meccsen nem úgy jöttek az eredmények, ahogy szerettük volna, vagy szerette volna a csapat” – jegyezte meg, hozzátéve, tudja, hogy ezen a szinten már nem egyszerű mindig jó eredményeket hozni.