Sport :: 2024. december 28. 13:23 ::

Ifj. Samaranch azt szeretné, ha újra a NOB közgyúlése dönthetne az olimpia rendezőjéről

Visszaadná a Nemzetközi Olimpiai Bizottság közgyűlésének az ötkarikás helyszínek kiválasztásának jogkörét ifj. Juan Antonio Samaranch, ha márciusban őt választják meg a NOB elnökének.

A 65 éves spanyol sportdiplomata - akinek édesapja 1980 és 2001 között vezette a szervezetet - az insidethegames.biz internetes szaklapon olvasható programja szerint azt szeretné, hogy az ötkarikás mozgalom térjen vissza az alapértékeihez, a NOB folytasson hatékonyabban pénzgazdálkodást, beleértve azt is, hogy a jutalmazás helyett a sportprogramokra és fejlesztésekre költsenek a NOB-bal együttműködő szövetségek.

"Inkább azt látnám, hogy az olimpiai játékok által megtermelt pénzt a sportolók következő nemzedékének nevelésébe fektetnék be, ahogyan mások is tették értük" - jegyezte meg hozzátéve, hogy ezzel párhuzamosan az olimpiai eszme újraélesztését is fontosnak tartja.

Az egykori NOB-elnök fiaként ifj. Samaranch élete nagy részét az olimpiai mozgalomnak szentelte. Tizennégy nyári és tíz téli olimpián vett részt, és több bizottságban is közreműködött.

"Egy olyan összetett világban, mint a miénk, ahol a geopolitika, a diplomácia és a pénzügyek kulcsszerepet játszanak, a tapasztalat és a perspektíva nélkülözhetetlen. Lehet, hogy nem voltam olimpiai sportoló, de olyan területeknek szenteltem magam, amelyek a NOB vezetéséhez ugyanolyan létfontosságúak" - hangsúlyozta.

Az elnökjelölt egyik kiemelkedő javaslata a NOB közgyűlésének jogkörének visszaállítása az olimpiát rendező városok kiválasztására, ezt a folyamatot jelenleg a végrehajtó bizottság kezeli. Úgy véli, hogy a változás demokratikusabb és megalapozottabb döntéseket hozna, kihasználva a NOB-tagok kollektív szakértelmét.

"A NOB irányítási rendszere több mint egy évszázada hatékonynak bizonyult. A fontos döntéseket a tagoknak kell meghozniuk, és speciális bizottságok segítik a kandidáló városokat életképes projektek kidolgozásában" - magyarázta. Hozzátette: célja még, hogy a NOB-tagok nyugdíjkorhatárát 70 évről 75-re emeljék, szerinte a felhalmozott tapasztalat felbecsülhetetlen értékű. Viszont kiemelte: ő maga nem szeretne ebből hasznot húzni, mert csak legfeljebb két négyéves ciklust kíván betölteni.

Ifj. Juan Antonio Samaranch mellett hatan kandidálnak a leköszönő NOB-elnök Thomas Bach posztjára: egyedüli nőként a hazája sportminisztereként is dolgozó egykori úszó, a 200 méter hát 2004-es és 2008-as ötkarikás bajnoka, a zimbabwei Kirsty Coventry, valamint Vatanabe Morinari, a Nemzetközi Torna Szövetség elnöke, Sebastian Coe, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, Fejszal al-Husszein jordán herceg, David Lappartient, a Nemzetközi Kerékpár Szövetség (UCI) elnöke és Johan Eliasch, a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) elnöke.

Az elnökválasztást a NOB március 18. és 21. között sorra kerülő tisztújító kongresszusán rendezik meg a görögországi Olümpiában.

(MTI)