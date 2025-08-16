Sport, Extra :: 2025. augusztus 16. 10:11 ::

"Rasszista incidens" miatt állt meg néhány percre a világ és a játék a Premier League nyitányán

A rendőrség vizsgálatot folytat a labdarúgó Premier League nyitányán történt "rasszista incidens" miatt.

A péntek esti Liverpool-Bournemouth mérkőzésen a 29. percben, egy hazai szögletnél Anthony Taylor játékvezető pár percre megállította a játékot, miután a vendégek csatára, Antoine Semenyo jelezte neki, hogy a lelátóról "rasszista inzultus" érte. A bíró az oldalvonal mellett tájékoztatta a vezetőedzőket, majd a két csapatkapitányt, Virgil van Dijkot és Adam Smith-t a történtekről, illetve jelezte a problémát a szervezőknek. A félidő letelte után diszkriminációellenes üzenetet olvastak fel a közönségnek.



Antoine Semenyo szerencsére gyorsan jelezte a bírónak a rasszista inzultust, így a világ ismét megmenekült (kép: Getty/BBC)

A 25 éves ghánai támadó később két gólt is szerzett, ezzel egyenlített, végül azonban a mérkőzést a hazaiak nyerték 4-2-re.

Az angol szövetség aggodalmának adott kifejezést az eset kapcsán.

"Nincs helye a sportágunkban ilyen jellegű incidenseknek, szorosan együttműködünk a játékvezetőkkel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények megállapítása és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében" - írta közleményében az FA.

A rendőrség közlése szerint egy 47 éves férfit vezettek ki a stadionból, egyben pedig vizsgálat indult. A klub jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik.





No Room For Racism.



We love you, Antoine ❤️ Imagine being disabled and racist at the same time. God is the greatest judge because He sees the unseen and judges us accordingly 🙏.No Room For Racism.We love you, Antoine ❤️ pic.twitter.com/tK7NohUqzI August 15, 2025

"A Merseyside-i rendőrség semmilyen formában nem tolerálja a gyűlölet-bűncselekményeket" - jelentette ki Kev Chatterton főfelügyelő, a mérkőzés biztosításáért felelős parancsnok. - Az ilyen eseteket nagyon komolyan vesszük, és a klubbal együttműködve fogunk eljárni a felelősökkel szemben, kitiltjuk őket a stadionból."

A két vezetőedző, a holland Arne Slot és a spanyol Andoni Iraola is elítélte a rasszista megnyilvánulást, hangsúlyozva, hogy ilyennek nincs helye a labdarúgásban. Arról nem írt egyik hírforrás sem, hogy pontosan mi is lehetett a konkrét "rasszista incidens".

(MTI nyomán)