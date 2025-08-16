A rendőrség vizsgálatot folytat a labdarúgó Premier League nyitányán történt "rasszista incidens" miatt.
A péntek esti Liverpool-Bournemouth mérkőzésen a 29. percben, egy hazai szögletnél Anthony Taylor játékvezető pár percre megállította a játékot, miután a vendégek csatára, Antoine Semenyo jelezte neki, hogy a lelátóról "rasszista inzultus" érte. A bíró az oldalvonal mellett tájékoztatta a vezetőedzőket, majd a két csapatkapitányt, Virgil van Dijkot és Adam Smith-t a történtekről, illetve jelezte a problémát a szervezőknek. A félidő letelte után diszkriminációellenes üzenetet olvastak fel a közönségnek.
Antoine Semenyo szerencsére gyorsan jelezte a bírónak a rasszista inzultust, így a világ ismét megmenekült (kép: Getty/BBC)
A 25 éves ghánai támadó később két gólt is szerzett, ezzel egyenlített, végül azonban a mérkőzést a hazaiak nyerték 4-2-re.
Az angol szövetség aggodalmának adott kifejezést az eset kapcsán.
"Nincs helye a sportágunkban ilyen jellegű incidenseknek, szorosan együttműködünk a játékvezetőkkel, a klubokkal és az illetékes hatóságokkal a tények megállapítása és a megfelelő intézkedések meghozatala érdekében" - írta közleményében az FA.
A rendőrség közlése szerint egy 47 éves férfit vezettek ki a stadionból, egyben pedig vizsgálat indult. A klub jelezte, hogy teljes mértékben együttműködik.
Imagine being disabled and racist at the same time. God is the greatest judge because He sees the unseen and judges us accordingly 🙏.— Dhugo Malaku🇪🇹🇰🇪🇺🇬 (@dhugo_malaku) August 15, 2025
No Room For Racism.
We love you, Antoine ❤️ pic.twitter.com/tK7NohUqzI
"A Merseyside-i rendőrség semmilyen formában nem tolerálja a gyűlölet-bűncselekményeket" - jelentette ki Kev Chatterton főfelügyelő, a mérkőzés biztosításáért felelős parancsnok. - Az ilyen eseteket nagyon komolyan vesszük, és a klubbal együttműködve fogunk eljárni a felelősökkel szemben, kitiltjuk őket a stadionból."
A két vezetőedző, a holland Arne Slot és a spanyol Andoni Iraola is elítélte a rasszista megnyilvánulást, hangsúlyozva, hogy ilyennek nincs helye a labdarúgásban. Arról nem írt egyik hírforrás sem, hogy pontosan mi is lehetett a konkrét "rasszista incidens".
(MTI nyomán)