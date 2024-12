Tudomány és technika, Videók :: 2024. december 11. 21:32 ::

A Nyugat ajándéka - orosz youtuber tesztelte a hazánkban is rendszeresített Leopard 2A4-est

Alekszej Nyikolajevics Szmirnov orosz youtuber fegyvereket tesztel az általa készített videókban. Ez még nem is lenne annyira érdekes, hisz több száz, ha nem ezer ilyen alkotó van az interneten. Ami az ő csatornáját érdekesebbé teszi, hogy igen komoly kaliberű és méretű fegyverek közelébe is jut. Illetve a kapcsolatai lévén közel jut az ukrajnai harcokban megszerzett nyugati fegyverekhez, és azokat van is módja kipróbálni.

Legutóbbi videójában a Magyar Honvédségben is rendszeresített, német fejlesztésű Leopard 2A4-es harckocsit tesztelte. Lássuk, mit is gondol a Nyugat által ajándékozott eszközről.

A videó első felében a típus történetéről és fejlesztéséről beszél, nagyjából a 7. percnél kezdődik el a lényegi rész. A páncélzat terén nincs jó véleménnyel a harckocsiról. Mint mondja, a jármű oldalról és hátulról sebezhető, és egy RPG vagy hasonló kategóriájú kézi páncéltörő gránátvető képes kárt tenni benne. Oldalról 65 mm védi a járművet, amit a videóban csupán "nevetségesnek" tekint. Ezután említi pozitívan, hogy megfelelő felszereléssel 30 perc alatt kivehető a motorja. No de nem rest tovább keresni a gyengeségeit.

A Javelin páncéltörő rakétával és társaival szemben, melyek felülről csapnak le a célra, szintén védtelen: 20-40 mm védi a járművet. 8:53-nál említést tesz, hogy hol kapott találatot a jármű a torony felső részén, úgy tűnik a videóban, az eredeti eleme hiányzik. Majd áttér a torony elülső részéhez, ahol az ágyút dicséri. A Rheinmetall Rh-120 harckocsiágyúra, a "még mindig az egyik legjobb" jelzőt használja.

Több mint két kilométeres távolságból képes áthatolni a modern harckocsik páncélzatán, és ami nagyon fontos, stabilizált, vagyis mozgás közben is tud tüzelni.

A 10. perctől beszél a lánctalpakról. Kitér, hogy elég szélesek, ezáltal a jármű puha talajon is képes könnyen mozogni. A MTU-MB-873 motorról ódákat zeng. Kiemeli annak 1500 lóerős teljesítményét, mely képes a harckocsit 70 km/órára gyorsítani, hátramenetben meg akár 35 km/órát is tudja. Ez láthatóan lenyűgözi, ki is mondja, hogy ebben a kategóriában az egyik legjobb.

11.30-tól jön a belső rész. Elsőként a vezető állása. Itt kiemeli, hogy komfortos. Utána tovább megy belül. Bemutatja a többi posztot és a jármű működtetéséhez szükséges eszközöket. A beépített lézeres távolságmérőt fontos előnynek említi a harcban. Beszél még a tűzvezető rendszerről, a célzási módról, hogyan dolgozik össze a személyzet, kinek mi a feladata harc közben. A hidraulikarendszer meghibásodása esetén kézi erővel lehet mozgatni a tornyot, ami időigényes. 1 fok eltérést három tekeréssel lehet elérni, erről a videó 16. percében beszél. Közben összegzi, hogy a toronyba épített rendszerek, tűzvezető számítógép, célzás modernnek mondható.

17.20-tól a töltő pozíciójából beszél. Megemlíti, hogy a szovjet harckocsikkal elkentében, ahol a töltés automatikus, egy plusz fő van kijelölve az ágyú töltésére. 42 darab lőszert vihet magával a jármű, és ennek egy részét tartják a torony hátsó tárolójában.

A végére összegzi saját élményét. A fő ütőkártyájának a nagy teljesítményű Rheinmetall Rh-120 fegyvert említi, amely szerinte még a mai modern mércével is az egyik legjobb. A lövés pontossága, a lövedék nagy kezdeti sebessége és a lőszer széles választéka komoly ellenféllé teszi, hangzik el. A védelme képes kommulatív töltetekkel és űrméret alatti lőszerrel megbirkózni. A lőszer tárolása csökkenti a személyzet halálozását.

Modern páncéltörő rakétákkal és szegényített urán lövedékekkel szemben már nem véd a páncélzat. A modernizálás/upgrade limitje. A harckocsival kapcsolatban itt megemlíti, hogy a torony, de maga a teljes harckocsi súly- és térkorlátozásokkal rendelkezik. Az aktív védelem (preventív védelem) hiánya.

Összefoglalva azt mondhatjuk, hogy a Leopard 2A4 a maga korának kiváló harckocsija. A 80-as és 90-es években nagyszerű volt, de a modern csatatéren hiányzik a kritikus technológia. Ennek ellenére azonban megfelelő kezekben és megfelelő taktikával egy félelmetes gépezet marad a csatatéren, amely képes megsemmisíteni az ellenséget és teljesíteni küldetéseit. Nagyon élveztem vezetni.

Megemlíti, hogy a jármű 55 tonnája ellenére nagyon fürge és gyors. Hasonló jó teljesítményt az M113 lánctalpas páncélozott szállító harcjármű esetén tapasztalt, de, ahogy ő mondja, az más kategória. Említi még, hogy a személyzet a járművön belül is tud mozogni, van mód pozíciót cserélni. Kiváló jelzővel illeti a sebességváltóját. Dicséri a motort ismételten, és a lövegstabilizátort. Zárszóként még annyit említ, hogy a következő videóban az ágyút is ki fogja próbálni.

Mire is képes az 1500 lóerő: