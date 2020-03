Bevándorlóbűnözés, Külföld :: 2020. március 23. 21:48 ::

Németország hódítóinak gaztetteiről szóló híreket a koronavírus-járvány háttérbe szorítja

Reklám





A délvidéki Horgosról és más településekről eltűntek a korábban ott feltorlódott, agresszíven viselkedő migránsok. De hová lettek? Csak nem féltik az életüket a Magyarországon is terjedő koronavírus miatt, s ezért visszamentek, vagy legalábbis elindultak oda, ahonnan jöttek? Németországban viszont vírus ide, vírus oda, a sáskák tovább folytatják a rendőri erőket lekötő, kártékony viselkedésüket. A türingiai Suhl városban egy héttel ezelőtt koronavírus-fertőzés miatt karanténba zárt migránsok akartak erőszakkal kitörni, míg Chemnitzben öttagú nemzetközi migránsbanda rabolt ki egy német férfit.



Suhli befogadó központ – megint gyermekeket toltak előtérbe (fotó: Steffen Ittig)

Karácsony táján már említettük, úgy látszik, hogy Németországban is mintha alábbhagyott volna a migránsok által elkövetett bűncselekmények, rendbontások száma. Erre gondoltunk most is, amikor mindent háttérbe szorítanak a koronavírussal kapcsolatos hírek, s nem nagyon hallani a migránsokról az újságokban, tévékben és a világhálón. Az utóbbi helyen azonban itt-ott mégiscsak felbukkan egy-egy hír, ami arra vall, hogy lényegesen nem javult a helyzet a betolakodók által elkövetett bűncselekmények terén.

Megállapításunk alátámasztására elevenítsük fel a jó egy hete, Türingia tartomány Suhl nevű városában végbement történést, s amelyről az insuedtrueringen.de című regionális hírportál több napon keresztül beszámolt:

A Türingia szövetségi tartománybeli Suhl városban működő, s jelenleg 533 személyt ideiglenesen befogadó intézmény lakóit a hatóságok március 14-én karantén alá helyezték, miután az egyik ottani migráns vírustesztje pozitív lett. Csakhogy a migránsok nem kívánták elfogadni a hatósági intézkedést, semmibe vették a Friedenberg hegyen levő befogadó intézmény elhagyására vonatkozó tilalmat, ki-be jártak, miközben az egymással szembenálló csoportok rendszeresen randalíroztak. A migránsok megdobálták, megsebesítették a rendőröket, miközben a kerítésen átmászva és a csatornahálózaton keresztül igyekeztek kiszökni a befogadó komplexum területéről.



Különleges egység közelít a befogadó központba Suhlban (fotó: Steffen Ittig)

A rendőrség és annak Különleges Bevetési Különítménye (SEK) ezért az űrhajósok öltözékére emlékeztető védőöltözékben, páncélozott járművek, vízágyuk és mentőautók kíséretében március 17-én végre nagyobb erőkkel volt kénytelen felvonulni a befogadó intézmény előtt, majd megakadályozni a karanténra vonatkozó rendelkezésnek ellenszegülő migránsok távozását, illetve szét kellett választani az egymással dulakodó csoportokat.



Rendbontó sáskát vezetnek ki a befogadó központból (fotó: Steffen Ittig)

A kerítéssel körbevett befogadó tábor előtt mintegy kétszázadnyi rendőr és rendőrnő, valamint a fentebb már említett SEK egyenruhásai vonultak fel. A migránsok akárcsak 2015-ben Röszkénél, Suhlban is gyermekeket toltak maguk előtt. Délután öt óra körül aztán mintegy 150 biztonsági ember horrorfilmbe való jelenetek közepette fehér védőöltözetben, orr- és szájmaszkot, sisakot és védőszemüveget viselve, oldalukon pisztolytáskával behatolt a befogadó intézmény területére, ahol lefogtak huszonöt, az akkor már napok óta nyugtalanságot keltő rendbontót. Az erőszakos személyeket átszállították az Arnstadt városban levő fiatalkorúak börtönébe, ahol aztán viselkedésükkel újabb gondot okoztak.

Marx Károly szeme láttára internacionalista sáskabanda rabolt ki egy németet

Chemnitzben (az NDK-s időkben Karl-Marx-Stadt) a múlt csütörtökön, úgy este kilenc óra táján a Brückenstraßén álló Marx szobor előtt egy 36 éves német férfit leszólított egy öttagú banda, és pénzt követelt tőle. Miután a követelésüket a német nem teljesítette, megverték, aminek következtében könnyebb természetű sérüléseket szenvedett, majd elvették a pénztárcáját – írja a blick.de hírportál.



Helyszínelő rendőrök a Marx szobor előtt, Chemnitzben (fotó: Harry Härtel)

A helyszínre, valószínűleg állampolgári bejelentés nyomán, kiérkező rendőrök azonban még a helyszínen letartóztatták a banda két tagját, egy 14 éves szíriait és egy hasonló korú szlovákot (legalábbis tót állampolgárságút - a szerk.). Nem sokkal később a bűncselekmény elkövetésével gyanúsított további két személyt, egy 18 és egy 15 éves afganisztáni sáskát is elfogtak, majd előállítottak a rendőrök, míg az ötödik bűnöző elmenekült a helyszínről. Az előállított fiatalok kihallgatása során az is kiderült, hogy korábban egyéb bűncselekményeket is elkövettek, többek között elrabolták egy idős férfi hátizsákját. A rablóbanda ötödik tagja elmenekült a helyszínről.

Georg Albrecht

Baden-Württemberg