Rendőrautót rongált és gördeszkával fenyegetőzött egy "tüntető" kisköcsög - most az egyik egyenruhás ellen nyomoznak, amiért csúnyán mert beszélni vele

A Központi Nyomozó Főügyészség nyomozást rendelt el a veréssel fenyegető rendőr ügyében - írja a HVG és a fajtársi Index. Előbbi lap megkeresésére közölték, hogy több magánszemély tett feljelentést, de ennél több részlet nem derült ki.

A zsidó sajtó tálalása szerint annyi történt, hogy a 21 éves "M." a nála lévő gördeszkával verte le egy rendőrautó bal oldali tükrét a budapesti nagykörúton. Üldözni kezdték, de sikerült elmenekülnie. Végül a Wesselényi utcánál kapták el, és megbilincselték.

M. azt állította, hogy a rendőrségi kisbuszban két rendőr társaságában volt, egyikük hátrafordulva fojtogatni és ütni kezdte őt. Később egy felvételt is készített, amin elhangzott a mondat, melyet a Zsindex ilyen körítésben tálalt:

A Zsindex cikkéből azt is megtudjuk, hogy " csupán érdeklődésből ment ki a demonstrációra". Ilyen tehát manapság egy érdeklődő fiatal...

A lap a harmadik és egyben legundorítóbb fajtársi orgánum, a 444 alapján közzétette az "értetlen fiatal" által a rendőrökkel készített beszélgetésről készített hangfelvételt ("valamiért" ugyanis nekik küldte el), illetve egy videót is a megbilincseléséről:

"Az utcán ki néz szembe a büdös cigányokkal, te nézel szembe?"

A valós képet az eseményekről viszont egy harmadik videó és helyzetleírás segítségével kapjuk meg, ezt Tibi atya tette közzé a blogján.

Érdemes elolvasni a teljes írást.

A rendőrautót rongáló hülye gyerek nem hős, hanem provokátor! + videó, amit a 444-en nem láttál!

Ahogy tegnap leírtam, a legkevésbé sem értek egyet a jelen tüntetés céljaival, de a tüntetést, mint polgári intézményt minden körülmények között legitimnek és egyetértés hiányában is támogathatónak tartom. Adott esetben (amennyiben a rendőrök fellépése jogszerűtlen) a rendőrök elleni erőszakot is el tudom fogadni, bár eddig nem adtak rá komolyabb okot.

A 444-en bemutatott M. esetét ma már ismeri az egész internet. A randalírozó srácot a földre teperik, majd valóban rondán beszélnek vele a rendőrautóban. Amit a 444 elfelejtett közölni, hogy előtte nem csak rendőrkocsikat rongált, de egy gördeszkával hadonászva fenyegette a rendőröket is. A tipikus esete történt annak, amikor a média olyan kis szeletét mutatja csak be az eseményeknek, amik ha igazak is, annyira nem fedik le a valóság egészét, hogy az olvasót is megtévesztik. Újrajátszottuk Szabózét, aki részegen kötekedett a KFC-ben, majd egy rövid felvételen közzétette, amikor a nála jóval intenzívebb stressznek kitett biztonsági őr agya végül bemondta az unalmast, és elcsattantak a pofonok. Csak itt a sivalkodás úgy öltött ipari méreteket, hogy még a pofonok sem csattantak el. A történet kifelejtett részét az alábbi videón megtekinthetitek:

A következő történt: Egy ostoba frusztrált kis provokátor tört-zúzott, amiért betették egy picit pihenni a kocsiba, és a sokadik provokáció és agresszív fellépés után csúnyán beszéltek vele. De ennyi. Nem rendőrterror, nem túlkapás, nem rendőri erőszak, mert a haja szála sem görbült. Kapjon a rendőr egy fegyelmi feljegyzést a csúnya beszédért a fizetési pótléka mellé, aztán a parancsnoka titokban rázza meg a kezét, amiért elkülönített egy agresszív kis gecit a normálisan tüntető többség közül. Szánalomra méltó jelenség az is, ahogy a tüntetés apadni kezdett két-háromezer főre (nem csak én írok ennyit), ezért az ellenzéki média heroizálni kezdte azokat, akik minél agresszívabban léptek fel, hátha öt perc hírnévért többen lesznek. "Nem maradt más a rendszer ellen" - írják. Pedig ez nem igaz, maradt, csak a politikusok továbbra is basznak csinálni.

Olvasom a kommentekben, hogy az ellenzék végre azt teszi, ami a dolga. Ez sem igaz. Az ellenzék jelenleg Kunhalmi Ágnestől Fegyőrig megpróbálja meglovagolni a nélkülük is ugyanolyan hatékonysággal szerveződő tüntetés médiapillanatait (miközben Fegyőr nyílt agresszióra biztat olyan rendőrökkel szemben is, akik amúgy kurvára nem akadályozzák a tüntetést). Holott a dolguk az lenne, hogy ha valóban akkora az elégedetlenség, amekkorának állítják, akkor azt következetes üzenetekkel és célkitűzésekkel becsatornázzák a politikába. Szar fideszezés helyett alternatívát jelentő és közérthető programpontokkal, amit karizmatikus arcok képviselnek. Kéthetente változtatott "tárgyalunk/mégsem", "most baloldaliak vagyunk/most liberálisok" helyett következetes és felvállalt stratégiával. Úgy nem megy, hogy egyik héten neoliberális Macron-haverok vagyunk, a másikon meg munkáspárti tüntetők. Fekete-Győr helyett karizmatikus és következetes vezetőre lenne szüksége a Momentumnak, és akkor talán az is kiderülne végre, miben különbözik ez a párt a Coca Colától, túl azon, hogy fiatalosh&lendületesh.

Még egyszer: menjetek ki tüntetni ha úgy látjátok jónak, a polgári szolidaritás megkívánja, hogy támogassalak benne akkor is, ha nem értek vele egyet, de ne üljetek fel a hazug média és a geci politikusfiókák hergelésének, mert ők lájkban és kattintásban mérik a sikerüket. Ha ezt megkapják világos politikai üzenetek nélkül is, akkor továbbra is úgy fogják csinálni! Az ellenzéknek kéne közös célt kitűznie, és amíg ezt néhány EP-mandátum vagy önkormányzati képviselői szék felett marakodva nem teszik meg, nem Orbánt kell okolni, hanem elsősorban őket.

Őket, akik most learatják egy tüntetés lájkjait ahelyett, hogy félretennék a személyes érdekeiket, és célt adnának neki.

Őket, akik a saját szavazóikat hagyják cserben kabátgombokért.

Őket, akik 8 év alatt nem látták be, hogy a "szar fidesz" jelszava nem helyettesíti az alternatívákat jelentő politikai célokat.

Őket, akiknek az egyetlen bajuk a jelenlegi hatalommal, hogy nem ők gyakorolják.

Őket, akik célt adhatnának a polgári aktivitásnak, akiknek itt lenne az alkalmuk politikai felelősséget vállalni, de helyette rendőröket dobálnak.