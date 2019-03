Extra :: 2019. március 3. 06:56 ::

"Pestis" végezhet a Húsvét-szigeteki óriás szobrokkal

Tömegesen tűnnek fel fehér foltok a világhírű Húsvét-szigeteki óriás szobrokon, s a zuzmó meglágyítja a követ, s eltorzítja a fejek arcvonásait. Ha nem sikerül ellenszert találni, az Unesco világörökségéhez tartozó alkotások megsemmisülhetnek.





A sziget egykori lakói által faragott több száz szobrot nem csak a helyiek által „leprának” nevezett zuzmók veszélyeztetik, hanem a tengervíz szintjének az emelkedése, illetve a talajerózió is, így nem kizárt, hogy néhány évtizeden belül eltűnnek a közel fél évezrede álló szobrok. „Száz éven belül ezek a szobrok négyszögletes kőtömbökké válhatnak” – idézte a The Guardian című brit lap Tahira Edmundsot, az egyik olyan szakértőt, aki próbálja azt kidolgozni, miképpen távolítható el a leghatékonyabban a terjedő zuzmóbevonat.

A károsodás a szobrok mintegy hetven százalékát érinti jelenleg, s a szakértők szerint a múlt emlékeit úgy lehetne megmenteni, ha a felületet olyan réteggel vonnák be, amely nem engedi be a nedvességet a porózus vulkáni kő belsejébe. A The Guardian szerint az összes szobor megmentéséhez legalább félmilliárd dollárra lenne szükség, ám ezt az összeget csak nemzetközi összefogással lehet előteremteni.

Olyan elképzelések is vannak, amelyek szerint egy-egy kőszobrot különféle múzeumok „fogadnának örökbe” s ez után az adott intézmények adnának pénzt az érintett szobor megmentésére.

(HVG - The Guardian)