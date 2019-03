Extra, Zsidóbűnözés :: 2019. március 31. 10:50 ::

"A család az, akivel megosztod a vécékefédet" - tanít egy hiperprogresszív bútorbolt

"Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család" - üzent az olasz Ikea egy veronai családvédő konferenciának.



Család Ikea módra

"A családod az, akivel megosztod az ágyadat, az asztalodat, a fogkefetartódat. A család az, aki ismeri a wifi-jelszót, aki nem csinál problémát abból, hogy a vécédet használja, és a vécékefédet is. A család, aki megjön, anélkül, hogy előtte szólna, aki azt mondja, "ma este én főzök", a család, akitől otthon érzed magad. Ez természetes, nem? Természetes."

- ezzel a szöveggel fut az a rövid reklám, amely az olaszországi Ikea Twitter-oldalán jelent meg. Az ajánlószöveg ("Nem kell ahhoz konferencia, hogy tudjuk, mi a család") pedig nem hagyott kétséget afelől, hogy a Veronában pénteken kezdődött családvédő konferencia résztvevőinek üzentek.

"A Családok Világkongresszusa nevű rendezvény az, amelyen Novák Katalin családügyi államtitkár is felszólalt, valamint Matteo Salvini olasz belügyminiszter is. Mindketten mingránsoztak egyet. A konferencián megjelenő szervezetekről korábban is írtunk, van köztük abortuszellenes, homofób résztvevő is" - hüledezik a halálpárti, migránsfelszopó HVG.