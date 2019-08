Extra :: 2019. augusztus 11. 21:20 ::

Benzint tankolt dízel helyett az ura Passatjába egy német nő, de a mentőötlete volt az igazán kreatív

Reklám





Ha valaki félretankol, akkor még nem biztos a katasztrófa. Kivéve persze így.

A felettébb őrült eset a németországi Eschbornban, egy Frankfurt közeli benzinkúton történt pénteken. Egy nő a férje dízel VW Passat Variantjával állt meg tankolni, ám ösztönösen a benzines töltőpisztolyt rakta a kocsiba, és ahogy kell, tele is töltötte az autót.

Amikor fizetett, akkor vette észre a hibáját, ami egyébként önmagában elvileg még szerencse is lehetett volna, mert nem tette volna tönkre azonnal a motort, ha szakszerű segítséget hív. Viszont itt nem ez történt, hanem egy látszólag ragyogó ötlettől vezérelve inkább maga akarta megoldani a helyzetet.

Azt találta ki, hogy a benzinkútnál lévő porszívóval kiszippantja a tartályból a rossz üzemanyagot. Azt nem írják le pontosan, hogyan sikerült neki összehoznia a dolgot: a porszívónak volt esetleg egy vékony tömlője, ami befért a töltőnyíláson, vagy összekötötte egy vékonyabb csővel.

Mindenesetre a porszívó valóban elkezdte kiszippantani a benzint a tartályból. Azonban a gyúlékony üzemanyag bejutott a forró porszívóba, ettől az egész rendszer lángra kapott, majd a kocsit is felgyújtotta és innentől már közel járunk egy komolyabb katasztrófához.

A Passat lángja miatt még egy 20 éves járókelő meg is sérült, de szerencsére hamar kiérkeztek a helyi tűzoltók és elfojtották tüzet. A katasztrófává vált tankolás árát - az autó- és benzinkút kárát is számítva - így is 30 ezer euróra becsülik.

(HVG)