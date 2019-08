A lap az amerikai földtani intézet, az USGS (US Geological Survey) tudósára hivatkozva azt írja, a coloradói Sziklás-hegységben végzett kutatása során a szakember esővízmintákat gyűjtött, és – meglepetésre – ebben is kimutathatók voltak a mikroműanyagok.

Gregory Wetherbee elmondása szerint még őt is meglepte a felfedezés, mert mindenre számított, csak erre nem. A kutató úgy fogalmazott, talajmintákat és ásványianyag-részecskéket várt, de "ehelyett mikroszkopikus műanyagszálakat találtam".

Az USGS tudósa a felfedezés kapcsán írt tanulmányának címében is igyekezett kihangsúlyozni annak jelentőségét: a tudományos irat első lapján ugyanis az olvasható, hogy "Műanyag hull az égből is". Wetherbee szerint ezzel együtt elmondható, hogy a műanyag most már nem csak a világ néhány pontját szennyezi, ott van az esőben, a hóban is.