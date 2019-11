Extra :: 2019. november 9. 13:41 ::

Új csúcson a képernyőket ellepő aberrált karakterek száma

Ez egy már több éve tartó tendenciába illeszkedik, ami minden bizonnyal 2020-ban is folytatódni fog - írja az Azonnali, Soha nem szerepelt még annyi LMBTQ-karakter a tévében, mint idén című cikkében. Alább a melegező, transzneműző folytatás.

„Egy olyan időszakban, amikor a kulturális éghajlat egyre inkább megosztottá válik, az LMBTQ-közösség történeteinek és karaktereinek fokozott megjelenítése különösen fontos az LMBTQ-közösség elfogadásához” – így kommentálta Sarah Kate Ellis, az említett társadalmi csoportok médiabeli reprzentációjával is foglalkozó, amerikai alapítású GLAAD elnöke az általuk készített éves jelentés eredményeit.

A GLAAD eredetileg a Meleg és Leszbikus Szövetség A Rágalmazás Ellen (Gay & Lesbian Alliance Against Defamation) mozaikszava volt, amit 2013-ban „változtattak meg” úgy, hogy az már önmagát, és ne a fenti mozaikszót jelentse. Tették ezt annak érdekében, hogy a szervezet nevében ne csak a melegeket és leszbikusokat, hanem az LMBTQ többi szexuális kisebbségét is képviselje. Így a GLAAD napirendjére vette a biszexuális (a férfiakhoz és nőkhez is vonzódó), a transzgender (a születéskor megállapítotthoz képest más nemi identitással rendelkező), valamint a queer (a magukat se nem nőként, se nem férfiként azonosító) emberek ügyeit is.

A GLAAD, illetve annak elődszervezete huszonnégy éve követi figyelemmel, és immáron tizenötödik éve éves jelentést is készít annak érdekében, hogy felmérjék és előrejelezzék: a rádió- és tévéműsorokban, illetve a streamszolgáltatók, mint az Amazon, a Hulu vagy a Netflix műsoraiban mekkora mértékben jelennek meg a szexuális kisebbségek.

Az eredmények alapján, amiket az USA-ban 2019. június 1-je óta megjelent, valamint a 2020. május 1-ig bejelentett forgatókönyvvel rendelkező műsorok alapján állapítottak meg, napjainkra

az összes műsorbeli főkarakterek 10,2 százalékát teszik ki LMBTQ-szerepet játszó emberek: a vizsgált 879, az adott műsor szerves részét képező karakterből 90 kapcsolódott valamely szexuális kisebbséghez.

Ez az eddig mért legmagasabb arány, 1,4 százalékponttal meghaladja a tavalyi 8,8 százalékos mutatót is.

Most először fordult elő az is, hogy több, valamely szexuális kisebbséghez tartozó nőt láthatunk már, mint férfit:

az LMBT-karaterek már 53 százaléka nő.

Ez olyan sorozatoknak is köszönhető, mint az október elején kezdődött Batwoman vagy az idén nyáron második évadával jelentkezett drámasorozat, a Pose.

A jelentés szerint jövőre az LMBTQ-közösség reprezentációja még tovább emelkedhet, köszönhetően például az olyan sorozatoknak, mint a 2009-ben véget ért, de 2020-ra újra elővett, a leszbikus nők életét bemutató L. című sorozat, vagy a Twenties, ami egy afro-amerikai queer hölggyel foglalkozik, vagy a Work in Progress néven futó komédia, amiben az egyébként meleg színész, Abby McEnany alakítja azt a középkorú, queer férfi főszereplőt, aki beleesik egy fiatal, transznemű férfi társába.