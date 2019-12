Extra :: 2019. december 8. 22:19 ::

Téves leütés: Rambo kései még mindig eladók

Csak véletlenül licitált Rambo késeire, ezzel okozott zavart valaki a Vajna-hagyaték árverésén - számolt be az RTL Klub Híradója. A vevő az online aukción jelezte: 20 millió forintot fizet a relikviákért, majd később szólt, tévedés történt, így a kések továbbra is gazdára várnak az aukciós házban. Most szigorúan őrzik azokat, a riporter is csak kesztyűben foghatta meg az egyiket.

Az RTL Híradó úgy tudja, többen érdeklődnek Rambo kései iránt, egy ember jövő héten ajánlatot is tehet. Ha nem veszi meg senki, valószínűleg Amerikában árverezik majd el a három kést együtt.

(HVG - RTL Híradó)