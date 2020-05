Extra :: 2020. május 1. 19:32 ::

Toroczkai.info: eláraszt minket Szodoma és Gomora

Alig egy hete annak, hogy útjára indult Toroczkai László Mi Hazánk-elnök saját oldala, máris megkezdte a fősodrat által üldözött, Facebook-pukkasztó tartalmak gyártását. A Zuckerberg-galaxisból a liberális véleményszabadság nevében eltávolított, a kék-fehér közösségi oldalt 100 millió forintra perelő pártelnök-polgármester elsők között a köztünk élő buzipropaganda veszélyeire hívta fel a figyelmet. Alább az egyre több követővel rendelkező Toroczkai.infón megjelent bejegyzés, mely különösen ajánlott ellenszer a Facebook-lélegeztetőgépen tengődő PC-fertőzötteknek.



Eláraszt minket Szodoma és Gomora

Íme, itt van rögtön egy olyan téma, amelyről évek óta nem tudunk szabadon beszélni, a Facebook és társai lassan rászoktatnak mindenkit arra, hogy már tiltakozni sem lehet az ellen a szélsőséges, erőszakos homoszexuális és egyéb deviáns nyomulás ellen, amely szépen lassan mindent elárasztott. Most éppen arról érkezett hír, hogy a Disney újabb támadást indított a gyermekeink ellen, hiszen újabb mesében bukkannak fel homoszexuális szereplők.

Ezúttal a Kacsamesékben van két "apukája" Dagobert bácsi hármasiker rokonainak. A témával kapcsolatban egy jó hírem van csak: idén a homoszexuális vonulás, az úgynevezett "Pride is elmarad", így nem kell ellentüntetést szerveznünk, pedig én már készültem rá.

Itt van helyette a Jobbik tévéjének, az N1TV-nek a 2011-es adása, amelynek első felében a homokosok provokatív vonulásáról van szó. Van benne "buzeránsozás" és PC-mentes igazmondás bőven, és itt még a jobbikos tévé a balliberális pártokat ősellenségnek nevezi. Feltűnő viszont, hogy a Jobbik politikusai közül már akkor is csak Dúró Dóra és Novák Előd szólalt meg, illetve ment ki ellentüntetni. Vona Gáborékat sehol sem látjuk a képeken. No, és persze én is ott voltam a vármegyésekkel, nyeltem a könnygázt az ellentüntetőkkel együtt. Sőt, 5:30-nál símaszkban adtam interjút :)

