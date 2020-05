Nem akartam részt venni a Jobbik belső történéseiben. Nem az én dolgom mi történik ott, ugyanakkor az Alfahír (a Jobbik sajtója) olyan nevetséges és érthetetlen kérdéseket tett föl nekem, hogy sajnos válaszolnom kellett. Itt vannak a kérdések és a válaszok:

- Mi a véleményed arról, hogy az utóbbi időben ismételten egymással vannak elfoglalva az ellenzéki pártok, Látsz esélyt a teljes ellenzéki összefogásra 2022-ben. Mennyire tartod szerencsésnek ezt az esetleges kormányváltás szempontjából.

Álláspontom szerint az ellenzéki együttműködés előfeltétele a sikeres 2022-es szereplésnek. Ezen az állásponton voltam a 2019-es önkormányzati választásokat megelőzően ahol, mint a Vas megyei LMP tagja mindent elkövettem, hogy a legszélesebb körű együttműködés alakuljon ki Szombathelyen. Szombathelyen a Jobbik nem vett részt az ellenzéki együttműködésben és nem volt részese az ellenzéki sikernek.

Az együttműködés nem jelenti azt, hogy nem fogalmaznak meg az ellenzéki pártok egymással szemben kritikákat, vitapontokat. A Demokratikus Koalíció elnökével szemben Jakab Péter is fogalmazott meg kritikákat. A Jobbik kritikus álláspontjával a határon túli magyarok szavazati jogának jelenlegi formájáról pedig én vitatkozom.

Ezek olyan viták, amiket le kell folytatnunk, ráadásul most, mert különben nem tudjuk őket időben lezárni. A lezáratlan közpolitikai viták pedig akadályai az együttműködésnek.

- Úgy tűnik, az ellenzéki sajtó is részt vesz ebben a hatalmi harcban. Mi a véleményed arról, hogy a hozzád köthető Azonnali több cikkben is a Jobbik halálát vizionálja, ez mennyire segíti az ellenzéki összefogást 22-re?

Ezután a kérdés után az Alfahír tulajdonosa, a Jobbik Magyarországért Mozgalom (ez így van, hiába nincs benne az impresszumban) elvesztette minden komolyan vehetőségét a sajtószabadság kérdéseben. Ha egy újságban nem tetszenek a publicisztikák nem a többségi tulajdonost kérdezzük föl. Ez az Origo-Fidesz módszertan.

Most pedig egy személyes tanács: én 2018-ban megtapasztaltam milyen, amikor egy párt kívülről is súlyosnak látszó belső konfliktusokat él át. Az első lépés a kilábalás felé az, hogy nem azt gondoljuk, hogy mindenki, aki tudósít ezekről az ellenség, hanem belátjuk, hogy mi sem biztos, hogy mindent jól csináltunk. Én sokat hibáztam a 2018-as kampányban és azt követően, beláttam, tanultam belőle. Nem a médiát hibáztattam. Ezt a ajánlom az Alfahír tulajdonosainak is.