Karanténúszás vasalódeszkával: vicces videója miatt hurcolták meg a makói tornatanárt

Nem akart sem harcos, sem médiaszereplő lenni az a makói pedagógus, akit egy közönségsikert arató videója miatt alázott meg és tiltott el a tanítástól a helyi tankerület vezetője, ám miután mindez nyilvánosságra került, az oktatási jogos biztosa vizsgálatot indított a tankerületi igazgató ellen, aki lemondott posztjáról. Vezsenyi Lászlót viszont zavarja a nagy felhajtás, és elégtételt sem érez, mint a 24.hu-nak mondta, az elmúlt három hónapért úgysem tudják kárpótolni. Sőt, egyelőre abban sem biztos, hogy visszamehet-e tanítani szeptembertől.

Vezsenyi Lászlóval alaposan megfordult a világ az utóbbi hetekben, ráadásul nem is egyszer. A történetét legalább a fél ország már biztosan ismeri, ő az a makói testnevelő tanár, aki márciusban feltöltött egy vicces videót arról, ahogy egy vasalódeszka segítségével oktatja az úszást karanténba kényszerült diákjainak.

Friss: a videót időközben eltávolították, így csak az ATV híradós összeállítását tudjuk közzé tenni:

A videó óriási sikert aratott, a tanárt tévécsatornák keresték miatta, a tankerület vezetője azonban nem díjazta humort, és megalázó büntetéseket rótt ki Vezsenyire. Írásbeli figyelmeztetést kapott, letiltották a tanításról, egyik napról a másikra megszűnt a kapcsolata a diákjaival; a digitális tananyagokat – amit tehát a gyerekek nem láthattak – viszont ugyanúgy minden nap megcsináltatták és elküldették vele, valamint felszólították, hogy tanulmányozza a Nemzeti Pedagóguskar etikai kódexét és a Nemzeti alaptantervet.

Az 53 éves, harminc éve tanító pedagógus mindezt a Ne dolgozz ingyen nevű oldalnak mesélte el pénteken, a sztorit felkapta az országos média, minek nyomán rengetegen álltak ki a meghurcolt tanár mellett.

Rögtön másnap ombudsmani vizsgálat is indult az ügyben, melynek szokatlan módon rövid időn belül következményei is lettek: június 15-i hatállyal lemondott a Vezsenyi életét megkeserítő tankerületi vezető, Balázs József, és még az Emberi Erőforrások Minisztériuma is a tanár mellett foglalt állást.

Vezsenyi mindezek ellenére azt mondja, nem érez elégtételt.

Nem, mert nem is vágytam soha elégtételre. Én tanítani szeretnék. Arra sem számítottam, hogy le fog mondani a tankerületi vezető, de nem szeretném kommentálni a döntését. Megkaptam már egy bizonyos csoportban, hogy miért sírom tele a sajtót, próbálnak politikai színezetet adni az ügynek, amit pedig nagyon nem szeretnék, mert távol áll tőlem a politika. Igaz ugyan, hogy az oktatási rendszerrel szemben fogalmaztam meg kritikát, de ki fogalmazhat meg ilyet, ha nem az, aki évtizedek óta benne dolgozik? Úgy gondolom, ehhez jogom van

– mondta a tanár, aki arra viszont egyáltalán nem számított, hogy a szavaiból ekkora vihar kerekedik.

„Ha tudtam volna, hogy ez lesz belőle, bele se megyek. Csak azért vállaltam azt az interjút, mert kaptam egy elismerést a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetétől, és úgy éreztem, meg kell köszönnöm. Ezután keresett meg egy újságíró, és ha már kérdezett, úgy voltam vele, hogy nem fogok hazudni, nem hallgatom el, ami három hónapig nyomasztott. De a médiát én soha nem kerestem, és az ombudsmani vizsgálatról sem tudom, hogyan indult el.”



Balázs József tankerület-vezető lemondását elfogadta az Emmi

Vezsenyit kifejezetten zavarja a médiafelhajtás, és nagyon szeretne már szabadulni tőle, soha nem vágyott rá, hogy a sajtóban szerepeljen. Ugyanakkor úgy érzi, miután ekkora nyilvánosságot kapott az esete, már nem teheti meg, hogy visszavonul és elzárkózik a kérdések elől, mert azzal hiteltelenné válna.

Nem akartam harcos lenni, sem népi mesehős. Azt a három hónapot már úgysem tudja senki visszaadni nekem, amíg itthon fortyogtam, és képtelen voltam feldolgozni, ami velem történt. A hangulatom most is nagyon hullámzó.

Elkeseredésében korábban azt is mondta, annyira megviselték a történtek, hogy a pálya elhagyását is fontolgatja, egyelőre azonban még fogalma sincs, mit hoz a jövő. Hivatalosan nincs is felfüggesztve, a fizetését is megkapta mindvégig, a tanítástól viszont eltiltották, és bár az utóbbi napok alapján úgy tűnhet, hogy rendeződött az ügy, egyelőre semmilyen információja nincs arról, hogy szeptembertől visszamehet-e tanítani, sem az iskolától, sem a tankerülettől nem keresték.

„Nem teljesen világosak előttem a jogkörök, hogy az iskola, tankerület, Klebersberg Központ útvesztőjében ki hozhat meg egy ilyen döntést, mindenesetre nem értesítettek, de nyilván megtalál, aki szeretne. A jelenlegi helyemen csak akkor maradok, ha nem érzem úgy, hogy ellehetetlenülök” – mondja a tanár, aki maga is a József Attila Gimnázium diákja volt, és öt éve tanít egykori iskolájában.

A tanítást természetesen nem szeretné feladni, más rokonai mellett a szülei is pedagógusok voltak, róluk korábban azt mondta, hogy nem is beszélt nekik az eltiltásáról, mert megszakadna a szívük. Azóta viszont nyilván ők is hallották már, mi történt a fiukkal. „Ugyanaz segít nekik, ami nekem is, az a nagy szimpátia, amit tapasztaltunk az elmúlt napokban. Ez megnyugtatja őket, hogy mégsem egy gazember a fiúk, és nem biztos, hogy szégyen, ami történt, legalábbis az én részemről.”

Akárhogy is alakul a sorsa ezután, azzal alighanem meg kell barátkoznia, hogy a hátralévő életében ő lesz „a vasalódeszkás tornatanár”.

Nem örülök neki túlzottan, mert úgy érzem, azért több vagyok ennél. De ha az emberek szemében ez nem egy negatív jelző, akkor elfogadom, hogy ezt kell viselnem, hiszen én okoztam az egészet azzal a kósza vasalódeszkás ötlettel, amit aztán sajnos meg is valósítottam.

Több lehetősége is van a távozó tankerület-igazgatónak

„A tárca egyértelmű túlkapásként értékeli a tankerületi igazgató eljárását. Tekintettel arra, hogy az érintett tankerületi igazgató több szakmai hibát is elkövetett az utóbbi időszakban, lemondását el fogjuk fogadni” – írta a minisztérium vasárnap az ATV megkeresésére. Az Emmi alighanem arra utalt, hogy Balázs József volt az, aki április végén arról tájékoztatott három ellenőrzése alatt álló iskolát, hogy hiába vették már fel a gyerekeket, szeptemberben a tervezettnél kevesebb vagy kisebb létszámú osztállyal kezdhetik csak meg a tanítást. A felháborodás után a Klebersberg Központ visszavonta az utólagos módosítást, ám például Vezsenyi makói gimnáziumában kilencen mégis máshol folytatták tanulmányaikat az eredetileg felvett diákok közül. A Hódpress.hu utolérte Balázs Józsefet, aki azonban nem akart lemondása okáról beszélni, a jövőjét illetően pedig azt mondta, több lehetősége is van, ezek közül fog választani.

