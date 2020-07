Miller szerint ugyan „lehet beszélni rendszerszintű és szerkezeti rasszizmusról, de az amerikai kampuszokon az afroamerikaiaknak és más kisebbségeknek erős hangú képviselőik vannak”.

A szerző véleménycikkében úgy érvel, hogy a „legapróbb jelre is, miszerint a kampusz környezete nem lenne befogadó bármelyik kisebbség számára, az [egyetem vezetősége] a legerősebb módon lép fel, akár annyira, hogy még a szólásszabadság és a tudományos szabadság elveit is áthágják közben”.

A „nembefogadó környezet” vádja mozgósítja az egyetemi bürokráciát és a diákközösség nagy részét, és az „interszekcionalitás” jegyében összezárnak, elítélik a rossztevőket, és megpróbálják eltávolítani őket az egyetemről.

Azzal is vádolhatják őket, idézi a szerző, hogy túl nagy befolyásuk van. Miller szerint egy muszlim oktató a California Egyetemen felsorolta az épületeket, amelyek zsidó adományozók után voltak elnevezve, mintha lett volna valami baja azzal, hogy zsidók támogatják az egyetemet. „Végtelen kísérleteket kell eltűrniük a hallgatói önkormányzatok részéről, melyek azt célozzák, hogy az egyetem bojkottálja Izraelt (…)”.

Mivel Miller szerint az amerikai egyetemeken már nincsen „szellemi sokszínűség”, ezért új megoldások után kell nézni. (Ebben van igazság, de éppen a zsidó professzorokat hiányolni olyan, mint a cigányokat kevesellni a börtönökben. Igaz, az utóbbiak esetében sok bűnöző szabadlábon van. Persze a liberális és az ortodox, cionista zsidók közötti állítólagos óriási különbséget szeretik hangsúlyozni a neokohnok... - a szerk.)

Az egyetemeknek már nem kell tanterem, kollégium, büfé, szórakozóhely és sportcsapat. Már a koronavírus-kitörés előtt is felívelőben volt a távoktatás (…) Az Open University már most is ad doktori fokozatot online oktatáson keresztül. Mindig lesznek elit iskolák, jó hírnévvel, amik vonzani fogják a helyben tanuló diákokat, de a legtöbb másodrangú egyetem nem éri meg a hatalmas költséget, az eladósodást és az esztelen indoktrinácót a politikai korrektség és antiszemitizmus terén. A helyüket át fogja venni az internet.