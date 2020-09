Extra, Videók :: 2020. szeptember 30. 18:22 ::

Drogos hulladékok a Nyugati téren: a faroklengetés rendben van, de a videózás sérti a jogaikat

Kedden délután a Nyugati téri villamosmegállóban két drogos egy BKV-ellenőrt fenyegetett. Körbeállták, és maszk nélkül ordibáltak centikről az arcába. Ugyanezt tették a kollégájával is. Egyikük a gatyáját letolva mutogatta a farkát neki a villamosmegálló közepén.

A VI. Kerületi Rendőrkapitányság garázdaság, személyi szabadság megsértése, közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és szeméremsértés bűncselekmények gyanújával indított büntetőeljárást ellenük, állítólag nagy erőkkel keresik őket. Ebben szeretnénk segíteni nekik.

Fotók, az indoklás és a tényállás olvasónk feljelentéséből:

2020. szeptember 29-én, kedden, délután 13:50 és 14:05 óra közötti időben a Budapest, VI. kerületi Nyugati téren, a 4-es/6-os villamos Margit híd felé tartó megállójában arra lettem figyelmes, hogy két, számomra ismeretlen, egyértelműen ittas és/vagy bódító-/kábítószer hatása alatt álló személy a BKV egyik jegyellenőrét fenyegeti, őt mindketten trágár kifejezésekkel illetik és alkalmanként lökdösik. Az egyik személy mindeközben a nadrágját lehúzva, nemi szervét elővéve fenyegetőzik az ellenőrnek.

Látva, hogy a BKV-ellenőr közvetlen fizikai fenyegetettségben van, és testi épsége is veszélyben forog a két elkövető által, az illető segítségére siettem és próbáltam kimenteni őt a fenyegetőző két személy közeléből. Időközben megérkezett a BKV-ellenőr munkatársa is a helyszínre, akit szintén elkezdtek fenyegetni. Mindketten higgadtan tűrték a szidalmakat és konfliktuskerülő módon viselkedtek, ugyanakkor a fenyegetőzések hosszú perceken át nem enyhültek.

A fenyegetőzést a két, jól láthatóan bódult állapotú személy tovább folytatta, ekkor mobiltelefonomat elővéve rögzíteni kezdtem az eseményeket. Ennek során egy 1 perc 39 másodperces videofelvétel született, melyen az szerepel, hogy az elkövetők egyike közvetlen közelről a BKV-ellenőr felé fenyegető és agresszív hangnemben beszél, követeli, hogy „kérjenek tőle bocsánatot” és sérelmezi, hogy őt – vélhetően valamelyik ellenőr – „lekurvaanyázta”.

A videofelvételen elhangzik, hogy az illető elismeri, hogy – néhány pillanattal korábban – lehúzta a nadrágját, azért, hogy (vélhetően az ellenőr munkatársa) „szopja le a faszomat”.

Ugyancsak látszik a videofelvételen, hogy a másik, alacsonyabb elkövető, (aki a videofelvétel tanulsága szerint elképzelhető, hogy a vörös hajú, magasabb elkövető öccse) ekkor verekedni hívja a másik BKV-ellenőrt („gyere velem félre”).

Ezt követően az egyik, fenyegetőzést végighallgató BKV-ellenőr a két elkövetőt félrehívja, és néhány méterrel arrébb megpróbálja őket lenyugtatni. Ekkor én, abból a megfontolásból, hogy az ellenőrt fizikai bántalmazás is veszélyeztetheti, további fényképeket készítettem róluk. Ezt meglátva a két elkövető visszatért hozzám, és immár engem kezdtek el hasonló hangnemben fenyegetni, követelve, hogy „a személyiségi jogukra hivatkozva” töröljem ki ezeket a fényképeket.

Mikor én ezt megtagadtam, fenyegetően körbeálltak engem is, és közvetlen közelről velem is folytatták az agresszív fenyegetőzésüket. Távozni illetve – eredeti szándékomnak megfelelően – a villamosra felszállni perceken át nem hagytak, őrjöngve, ordibálva folytatták garázda magatartásukat.

Mindeközben a magasabbik, vörös hajú elkövető kilátásba helyezte, hogy rendőrt hív, mert őt engedély nélkül fényképeztem le, ezért telefonját elővette és felhívta a 112-t. Nem tudom megítélni, hogy valóban a központi segélyhívót hívta-e fel, de a telefonba hangosan és követelőzően beszélve kért rendőrt a Nyugati térre, továbbra is a személyiségi jogainak megsértésére hivatkozva. Közöltem vele, hogy a felvételt nem törlöm ki, mert szeméremsértő és garázda bűncselekményt követett el az imént, és nem fogok megijedni a fenyegetőzésétől. Felszólítottam mindkettőt, hogy álljanak távolabb tőlem, különösen pedig maszk nélkül ne ordibáljon az arcomba. A kérésnek egyikük sem tett eleget.

Az elkövetők hosszú perceken át szidalmaztak, ezúttal már engem, folyamatosan provokáltak, hogy üssem meg őket először, illetve megfenyegettek, hogy szétszúrkálnak és szétbasznak „itt mindenki előtt”. Mindezen idő alatt a megálló közepétől a megálló elejéig, az aluljáróba vezető lépcsőig tudtam hátrálni, ahol a korábbi két BKV-ellenőr is állt már ekkor. Távozni továbbra sem hagytak, sőt egyre durvábban fenyegettek. Ekkor az egyik, a magasabbik, vörös hajú elkövető telefonját két alkalommal is az arcomba vágta, egyértelműen fizikai konfliktus kiprovokálásának szándékából.

Néhány pillanat múlva már azt vettem észre, hogy egyre többen állnak körbe, miután időközben csatlakozott hozzájuk 2-3-4 fő, hasonlóan alacsony státuszú, kinézetre egyértelműen roma (azaz cigány - a szerk.) társuk. Velük is közöltem, hogy a felvétel marad a telefonomban, és ha ragaszkodnak a rendőri intézkedéshez, állok elébe, jöjjenek a Nyugati pályaudvar oldalában lévő rendőrőrsre. Mikor látták, hogy nem ijedek meg tőlük, a provokációjuknak sem ülök fel, bántalmazni pedig a forgalmas helyszín miatt nem mernek, néhány perc múlva mindannyian – ekkor már mind az 5-6-an – szitkozódások közepette távoztak a Nyugati aluljáró felé.

Álláspontom szerint a két elkövető magatartása kimeríti a fenti vétségek és bűncselekmények tényállásait. Viselkedésük kirívóan közösségellenes és erőszakos volt, mind bennem, mind a BKV munkatársaiban, mind pedig a járókelőkben és az utasokban félelmet keltett. Tekintettel arra, hogy a vörös hajú, magasabbik elkövető a nadrágját a villamosmegállóban lehúzta, nagy nyilvánosság előtt követett el szeméremsértő magatartást. Azért, amiért engem hosszú perceken át jogszerűtlenül és fizikai kényszerítéssel feltartóztattak, korlátoztak szabad mozgásomban, úgy vélem, hogy az elkövetők elkövették a személyi szabadság megsértése bűntettet is. Akkor pedig, amikor a BKV ellenőröket fenyegették és félrehívták őket verekedni, akkor megvalósították a közfeladatot ellátó személy elleni erőszakot, ill. annak kísérletét egészen biztosan.

Feljelentésem mellékleteként megküldöm az elkövetők fenyegetőzéséről általam készített videofelvételt és további két fényképet róluk. Jelzem, hogy a videofelvétel készítésének időpontja 13:54, a fényképek pedig 13:57 perckor készültek.

Azt gondolom, hogy a felvételek igen jó minőségűek ahhoz, hogy az elkövetők beazonosíthatók legyenek. Ugyanakkor kérem, hogy szerezzék be a közterületi térfigyelő kamerák erre a helyszínre és időpontra vonatkozó felvételeit is, beleértve a Nyugati aluljáróban lévő és a kijáratoknál elhelyezett kamerák felvételeit is.

Az elkövetők – feltételezésem szerint – minden bizonnyal villamossal érkeztek a Nyugati térre és már a járművön szóváltásba keveredtek a BKV-ellenőrökkel. Feltehetőleg a BKV ellenőrök intézkedése lehetett a konfliktus kiváltó oka. Ezért szükségesnek tartom, hogy 13:40 és 13:55 között a Nyugati térre érkező villamosok belső kamerafelvételeit is felkutassák és lefoglalják.

Mindezek miatt kérem a Tisztelt Nyomozóhatóságtól a

a büntetőeljárás megindítását,

az elkövetők személyazonosságának megállapítását,

az elkövetők tartózkodási helyének felkutatását és előállításukat,

a közterületi térfigyelő kamerák felvételeinek lefoglalását és elemzését,

a központi segélyhívóra nevezett személytől esetlegesen beérkezett telefonhívás beszerzését és lefoglalását.

Kérem a Nyomozóhatóságot, hogy a tényállás ismeretében a nevezett elkövetők elkövették-e a Btk. 195. §-ába ütköző kényszerítés bűncselekményt, illetve az elkövetők felkutatása és elszámoltatása után javaslom, hogy vizsgálják meg, hogy nevezett személyek (testvérpár?) elkövette-e a kábítószerrel való visszaélés bűncselekményét is, tekintettel arra, hogy tettüket vélhetően valamilyen kábító, bódító szer hatása alatt követték el.

Jelen feljelentésemet a hamis vád és hamis tanúzás bűncselekmények következményeinek ismeretében tettem, és kijelentem, hogy tisztában vagyok vele, hogy mást bűncselekménnyel hamisan nem vádolhatok. Mást az üggyel kapcsolatban elmondani nem tudok, tanúként a nyomozóhatóság előtt vállalom, hogy megjelenek és adott esetben szembesítésen is részt tudok venni.

