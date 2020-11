Extra :: 2020. november 1. 21:44 ::

Unikornis a Bundeswehrben - Heti progresszió (LII. rész)

Ha vasárnap, akkor természetesen Heti progresszió. Ez a hét is bővelkedett „haladásban”, ne is pocsékoljuk tovább a szót, vessük bele magunkat a közepébe! Köszönöm minden kedves olvasónknak, akik hír beküldésével fáradoztak, ezeket továbbra is várom a szokásos e-mail-címünkre (hetiprogresszio@protonmail.com)!

3. Régóta vágyott már rá, hogy javuljon berozsdásodott héber szlengszótára? Itt a lehetőség a javításra, ugyanis a Wonder Womant játszó izraeli filmsztár, Gal Gadot héber szlenget tanít ! A hatperces videóban mindent megtudhat, ami a témában valaha izgatta a fantáziáját. „Minő meglepő”, de gondolta volna, hogy a héber szlengben az „időpocsékolás” pozitív jelentéssel bír?



Gal Gadot Wonder Womanként. Az izraeli színésznő egyike a legjobban fizetett hollywoodi sztároknak. Még, hogy a pénznek nincs szaga! (Forrás: Pinterest)

Különben Gal Gadot fogja játszani a most készülő Kleopátra című film főszerepét, ami mondjuk eléggé röhejes abban a tekintetben, hogy maguk az egyiptomiak nyitották meg az „antiszemiták hosszú sorát”, amikor elűzték a zsidóságot onnan, ahonnan. A progresszió harcosai egyébként be is támadták Gal Gadotot, persze nem azért, amit előbb fölvázoltam. A „haladók” jobban szerették volna, ha Kleopátra szerepét egy néger vagy egy arab kapja. A kritikák ellen többen felszólaltak, például a forgatókönyv írója is, aki közölte, hogy Kleopátra nem arab vagy fekete, hanem macedón görög volt. Ez amúgy tényleg így van és némi bátorságra vall, hogy ezt 2020-ban ki is merte így mondani (nyilván áll mögötte egy erős zsidó lobbi a „másik oldalról”), de a kérdés ezzel továbbra sem lett megoldva. Ha Kleopátra macedón görög (vagyis makedón), akkor miért egy zsidó játssza el a szerepét, miért nem egy európai?

2. Vannak, akiknek mindent szabad (a Facebookon is). A DK buzi propagandistája Toroczkai László halálát kívánta , amikor megtudta, hogy a pártelnök megfertőződött koronavírussal. Természetesen mindezt „toleranciából és elfogadásból” tette. Gondolom én. Ja, egyébként az illetőt Homonnay Gergelynek hívják. Vélhetően csak az találkozott a nevével, aki rendszeresen turkál a napi politika mocskában. Meghatározni igen nehéz őt, egyetlen támpont az Erzsi nevű macskája, aki köré „felépítette” magát, már ha ezt annak lehet nevezni. Vélhetően Erzsi termeli neki a nem túl kevés napi betevőt is és bár utóbbiban nem vagyok biztos, de ha jól emlékszem, külföldön él (remélhetőleg, minél kevesebb ilyen itthon, annál jobb). Ennek persze lazán utánanézhetnék, de olyan szinten érdektelen konkrétan a személye, hogy időt spórolok és nem teszem.



Homonnayra noha "újságíróként" szokás hivatkozni, itt inkább tűnik valami beteges állatkínzónak. Mondjuk, ha macska lennék és ő lenne a gazdám, én is ilyen pofát vágnék (Forrás: Origó)

Miután páran a tudomására hozták, hogy az efféle megnyilvánulás nem éppen elfogadó, Homonnay nem fogta be a pofáját, hanem rákontrázott egyet: „ha egy mocsok nácival kevesebben vagyunk, attól a világ csak szebb lesz. Nem véletlenül végezték ki az összeset a háború után.” Mondjuk, hogy utóbbi így történt, Homonnay igen nagy szerencséjére vall. Ha nem így alakul, most vélhetően nem írogatna itt.

Az egyel felette kommentelő ismeretlen harcos hozzászólását viszont imádtam. Nem tudom, hogy szándékosan hozott-e a „homokról” egy kiváló Dzsida gondolatot, de lévén Erzsi gazdájának nemi identitása, a gondolat igencsak kap egy humoros felütést vele.

1. Mi lehetne nagyobb aranymetszés annál, mint amikor egy most indult sorozatomra hivatkozhatok a régebbi időkbe visszanyúló sorozatomban? Hétfőn egy Anastasia Biefang nevű transznemű katonáról számoltam be , aki a Bundeswehr levegőjét rontja, miközben nyíltan rendelkezik politikai kapcsolatokkal is. Ez egyben egy újonnan útjára indított sorozat első része volt, amely Németország egyre növekvő dekadenciájára és züllésére kívánja felhívni a figyelmet a jövőben (is). Azóta már el is búcsúztatták Biefangot (aki elolvassa a cikket, az megtudja, hogy honnan és miért), de persze a búcsúbuli sem telhetett el progresszió nélkül . A katonák egy unikornist készítettek parancsnokuk búcsúztatására, amely – nem tudom, önök, hogy vannak vele – engem nem igazán emlékeztet a német katonai hagyományokra. Aki esetleg kedvet kapott hozzá, hogy még jobban elmélyüljön Anastasia Biefang életében, annak bátorkodom ajánlani ezt az előzetest:

A katona életéről ugyanis készült egy film még tavaly. Egyébként mivel szoktam filmbemutatókat készíteni, így kézenfekvő lenne a propagandafilm bemutatása, ám erre a saját lelki nyugalmam megőrzésének érdekében egyelőre nem vállalkozom.



2020 Németországa. Szerintem ennyi kommentár bőven elég ide (Forrás: mandiner.hu)

Ennyi volt mára a Heti progresszió, jövő héten ismét jelentkezem az épp aktuális hírekkel!

