Ideológiák fölött álló összefogás: Hitler, Mussolini és Sztálin is támogatja az SZFE harcát - reméljük, a diákok nem lesznek kirekesztők velük szemben

Lassan hónapok óta húzódik az SZFE-s (Színház- és Filmművészeti Egyetem) diákok tiltakozása, s ha már kedves olvasóink is kezdik elveszteni a fonalat, hogy tulajdonképpen miért is tüntetnek, egyáltalán ne okolják magukat ezért, teljesen érthető az érzés. Annyi viszont bizonyos, hogy az egyetem hallgatói különösképpen vonzódnak a piros-fehér szalagokhoz, amiből lassan annyit használtak fel, hogy az élet fontosabb területen (útlezárás építkezés, vagy bármi más, ami nem egyetem lezárás) hiány lesz belőle.

A hasonló ihletésű tiltakozások persze úgy vonzzák a nyomasztó módon túlsúlyban lévő liberális "művészeket", ahogy a légypapír a rovarokat. Volt itt már az egyetem bejárata előtt őrségben álló Alföldi Roberta (reméljük a fallosztortát otthon hagyta), de külföldi hírességektől is kaptak bátorító szavakat a renitens diákok. Az egyetem épületének oldalán található egy rögtönzött "óriási tablókép" is, amit csak jobbára hívhatunk annak, hiszen nem tudatos szerkesztésről van szó. Azon emberek sebtében felragasztott képeit láthatjuk itt, akik "kiállnak az egyetem és a hallgatók mellett" (arról persze már elfeledkeznek, hogy nem az összes hallgató tüntet, de ezt most hagyjuk).

Személy szerint mi úgy gondoljuk, hogy az egész SZFE-ügyről nagyjából elég ennyit tudni , és az ember máris képben van, de ezek a fotók néhány sor erejéig még minket is megihlettek.

A támogatóportrék ugyanis érdekes, "nem várt" személyiségekkel bővültek, de hát pont a liberálisok mondják, hogy legyünk toleránsak és fogadjunk el mindenkit, nem?

Reméljük tehát, hogy nem lesznek csúnya, kirekesztő "nácirasszisták", és örömmel fogadják az újdonsült tablóképeket, amelyeken Adolf Hitler, Benito Mussolini, Joszif Sztálin, Dr. Joseph Goebbels és maga Peter Griffin szerepelnek. A Szomszédokból ismert "Virág doktor" mellett "helyet foglaló" Duce különösen színes és változatos atmoszférát ad a nem mindennapi arcképcsarnoknak!

Virágozzék minden virág, éljen a sokszínűség és a tolerancia!

Az ismeretlen művésznek vagy művészeknek pedig gratulálunk, részünkről felvételt nyertek az egyetemre!