Eresznek nézte a repülőgép szárnyát egy alaszkai elsőherbálozó

Felmászott egy férfi az Alaska Airlines egyik Boeing 737-esének szárnyára nem sokkal a felszállás előtt – írja az Airportal.

A lap a KTNV amerikai televízió felvételei alapján arról számolt be, hogy a férfi a gép bal szárnyán sétált, táncolt, majd egy időre le is feküdt. Amikor meglátta, hogy a hatóságok felé tartanak, még a cipőjét és zokniját is levette, hogy felmászhasson a szárnyvégre, de végül leesett. Letartóztatták.

Az Alaska Airlines az incidensről azt közölte, hogy járata Las Vegasból Portlandbe indult volna, és már a futópálya felé gurult, amikor az egyik pilóta észrevette, hogy egy ember közelít feléjük. Azt nem tudni, hogy a férfinek mi volt a szándéka, és azt sem, hogyan tudott felmászni a gép szárnyára.

Az eset után a 737-es visszagurult a terminálhoz, a gépet újra átnézték, majd a Flightradar24.com információi szerint végül 5 óra késéssel érkezett meg célállomására.

(HVG - Airportal nyomán)