Na, mi éppen nem, de a világunkban minden egyes nap tombol az agyhalálkór, vélhetően sokkal több agysejt pusztul el naponta a túlfeszített szellemi környezetszennyezéstől, mint ahány koronavírus vírust valaha is a hátán hordott a glóbuszunk. Nem maradhatott ki Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója, és a december 16-i köszöntés sem (nem ismerjük a pontos születési dátumot, csak azt, hogy 17-én keresztelték).

A szélsőjobboldali elhajlással aligha vádolható Smithsonian Magazine még a nyáron fontosnak látta tisztázni egy cikkben , hogy Beethoven "valószínűleg" nem néger. Az egész alapja egyetlen homályos és túl sokat nem mondó leírás, illetve az a spekuláció, hogy mivel a felmenői flamandok, elméletileg lehetséges, hogy valamelyik női felmenője félrelépett egy, a spanyol uralomnak köszönhetően odakerült mórral. Persze semmi erre vonatkozó adat nem is kell, de a legenda kóros terjengéséhez ez is elég. A Simothsonian Magazine arra is felhívja a figyelmet, hogy Bécsben bizony igencsak feltűnt volna fellépései során, ha egzotikusabb Beethoven származása, ahogy más - akár vele együtt - fellépő félvérek esetében ez ki is derül a forrásokból, de az ő esetében véletlenül sincs erről szó.