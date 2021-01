Az év első Heti progressziója folytatja a hagyományokat, és a 2021-es évben is hétről hétre elhozza majd a nagyvilág leghaladóbb híreit. Lássuk is rögtön az első hármat, méltó nyitás lesz, annyi bizonyos!

Oltani, vagy nem oltani? Talán ez lesz 2021 első felének egyik legmeghatározóbb kérdése. Úgy látszik, a baloldali összefogás háza táján már ebben is képtelenek megegyezni, ugyanis amíg a szivárvány-koalíció legújabb üdvöskéje, a Jobbik szkeptikus állásponton van a vakcinát illetően, addig a Momentum oltáspárti. Persze a Jobbik is csak azóta helyezkedett erre a véleményre, mióta kiderült , hogy a szavazóinak a jelentős része is bizalmatlan a sebtében kifejlesztett oltással kapcsolatban. Különösen vicces ez annak tükrében, hogy hónapokkal ezelőtt még „sokkal felkészültebb” járványkezelést vártak a kormánytól. De hát aki a Jobbiknál következetességet keres, az legalább olyan felesleges munkát végez, mintha a sivatagban gyűjtene homokot.