A HVIM szervezésében már több éve kerül sor egy igen extrémnek számító vízkereszti rítusra: nem csupán egy rövid megmártózás történik a jeges vízben, hanem nagyon komolyan vett előkészületi szertartások után egy viszonylag hosszabb vízben tartózkodás következik.

Először Aradi László atya végezte el az 1000 éves vízszentelési rítust, amit 500 éve nem mutattak be, majd kinti mínusz fokokban minden résztvevő – összesen 17-en – megindult a jeges vízbe, ahol az atya buzdító, tüzet csiholó szavai után szimbolikusan a keresztet is kimenekítették a bátor harcosok. Idén a bajtársi Betyársereg tagjai is, sőt, egy 12 (!) éves fiú is helytállt és szerzett "spirituális védelmet" egész évre, ugyanis a hagyomány szerint jó egészségnek örvend, aki vízkeresztkor megmártózik.