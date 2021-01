Extra :: 2021. január 31. 20:38 ::

Kati ledobta ruháit - Heti progresszió (LXV. rész)

Feketéllő Lombházi család, teliholdnézésből haláleset, meztelenkedés a holokausztra való emlékezés céljából. Igencsak színesre sikeredett az épp aktuális Heti progresszió, így kimondhatjuk, hogy méltó módon búcsúztatjuk 2021 januárját. Lássuk!

3. Sophie, a transznemű skót „popsztár” bebizonyította, hogy bizony egy ártatlannak tűnő elfoglaltság is halált okozhat . Az eredetileg Sophie Xeon névre hallgató énekes, zenei producer athéni otthonának tetejéről kívánta megtekinteni a teliholdat, amikor is megcsúszott és lezuhant. A 34 éves transznemű belehalt sérüléseibe. Őszintén reméljük, hogy a haladók nem fogják megvádolni a Holdat „transzfóbiával”, mondván az égitest tehet Sophie haláláról!



Sophie mindenkinek pótolhatatlan veszteség... (Kép: hvg.hu)

2. Az alább látható képet olvasónktól kaptuk, amelyet ezúton is nagyon köszönünk! A fotón egy könyv hátsó (?) borítója látható, rajta a Lombházi család portréival és az általuk elért vívmányok ismertetésével. A kötethez a McDonald’s hazai éttermeiben lehet hozzájutni, amennyiben az ember Happy Meal-menüt rendel magának, nagyobb eséllyel inkább a gyerekének. Olvasónk is így tett, saját elmondása szerint még örült is, hogy a csemetéje a könyvet választotta a játékok helyett. Ahogy a borító alján olvashatjuk, maga a McDonald’s is „szeretné a méretéből adódó befolyását jóra használni” és „meghitt pillanatokat nyújtani a családoknak, felkelteni az olvasás iránti szenvedélyt.” De mégis milyen eszközökkel?



Olvasónk képe a szóban forgó könyvről. Kár volt a tolerancia oltárán feláldozni az alapvetően érdekes témát (kép: olvasónktól)

Kedves olvasónk teljes joggal akadt ki, ugyanis a Lombházi família családfője valamilyen megmagyarázhatatlan oknál fogva fekete bőrű, a gyerekeik (két ikerpár – nem túl életszerű) pedig szükségszerűen kevertek, mivel az édesanya fehér. Egyes nevekből (az apa Pablo, az egyik lánygyermek Asha) arra következtethetünk, hogy az egészet egy az egyben átemelték egy külföldi forrásból, s még csak annyira sem tellett, hogy az összes nevet magyarosítsák. A globális futószalagon kreált egysíkú recept tehát mindenhol ugyanaz: az olvasás szeretetének leple alatt a hamis érzékenyítés, a túltolt tolerancia terjesztése az erre legfogékonyabbak, a gyermekek körében.

1. A kiugrott KDNP-s, jelenleg a Mindenki Magyarországa Mozgalomban tevékenykedő, eredetileg hitoktató Lukácsi Katalin ledobta a ruháit . Nem is akármilyen okból, hanem a nemzetközi holokauszt-emléknap alkalmából (itt jegyezzük meg halkan, hogy ennyi erővel minden nap levetkőzhetne, hiszen az év 365, vagy éppen 366 napja holokauszt-emléknap is egyben). A szokatlan performansz (és mellbedobás) motivációját itt elolvashatja az, akit érdekel.



Hiába az igyekezet, nem minden zsidónak sikerült elnyerni a szimpátiáját... (Forrás: Lukácsi Katalin Facebook-oldala)

A formabontó cselekedet ellenére a „kiválasztottak”, vagy legalábbis egy részük mégsem elégedett, mert az akció „elvonja a figyelmet a lényegről” – tanúskodik a zsidóság ítéletéről ez a Neokohn-cikk . Szegény Kati, nem elég, hogy ország-világ számára ledobta a ruháit egy olyan emléknap kedvéért, amelyet minden egyes nap megtartanak, de még azok sem egészen értékelték a tettét, akiknek a kedvében akart járni. A hatásvadászat megvolt, a sikerélmény még várat magára…



Egy zseniális újragondolása Lukácsi meztelenkedésének, nem mással, mint Joe papával. Számomra itt kezdődik a művészet! (Kép: olvasónktól)

Nos, ezekkel a sorokkal zárjuk az idei január utolsó Heti progresszióját, persze ez semmit nem jelent abból a szempontból, hogy a jövő héten is lelkesen szemlézzük majd, merre is halad a világunk. A leveleket természetesen továbbra is várom a hetiprogresszio@protonmail.com címre!

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info