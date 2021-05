13 hónap után ismét megnyílt a Disneyland Anaheimben, igaz, egyelőre csak a helyiek előtt. Az első látogatók közül sokan könnyezve érkeztek, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen az amerikaiak sokan éves bérlettel, rendszeresen járnak szórakozni a Disney-parkokba.

A Metro most arról ír , hogy a kalandparkban a lezárások alatt felújítási munkálatokat is végeztek. Az egyik legrégebbi "vasút", amely a Hófehérke sztorijára épül, korábban a gonosz boszorkányra fókuszált, amin az alkotók változtattak. Most a hét törpe került reflektorfénybe, az utazás pedig a csókjelenettel végződik, amellyel a herceg megtöri a gonosz királynő átkát. Úgy tűnik azonban, vannak, akiknek nem tetszik az újítás, sőt igazából a mese végével van problémájuk.