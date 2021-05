Extra :: 2021. május 16. 15:00 ::

A Hamász rakétatámadásainak kiváltója a palesztinok kilátástalan helyzete

Magyarország, Ausztria és Németország kormánya nyilatkozatban bátorítja Izraelt a „jogos önvédelemre”, miközben hazánk nemzeti főadóján, a Kossuth Rádióban a cionista Hit Gyülekezetének közismert propagandistája magyarázza (ezúttal is az ellenvélemény megjelenítése nélkül – H. J.) a palesztin-izraeli viszály legújabb fejleményeit. A hazai „közszolgálati” média elhallgatja – vagy csak mellékes hírként szól róla -, hogy a világ több országában, így például Németországban, Nagy-Britanniában és Spanyolországban tegnap is tömegtüntetéseken tiltakoztak a zsidó állam hét napja tartó Gázai övezetbeli palesztinirtása ellen.

Londonban 150 ezres tüntető tömeg a történelmi Marble Arch (Márvány Diadalív) mellől indult el, és érkezett el az izraeli nagykövetség épülete elé, ahol többi között felszólalt a zsidók által már korábban antiszemitának kikiáltott Jeremy Corbyn, a Munkáspárt korábbi elnöke.



Izrael tegnap fölrobbantotta a 12 emeletes médiaközpontot Gázavárosban (fotó: Ásráf Ábu Ámrá)

Ha a „magyar” hírközlők visszafogottan is, de azért szólnak a legújabb izraeli állami terror fejleményeiről, ám azt gyorsan meg is indokolják a következőképpen: A Hamász egy terrorszervezet, amely a Gázai övezet területéről indított föld-föld rakétákkal minden indok nélkül békés izraeli polgárok életét oltja ki, s idézi elő a sebesülésüket.

Mindenekelőtt leszögezzük: a bármilyen nemzetiségű, vallású polgári lakosság elleni támadás, de főleg a gyermekek, nők és az öregek halálát, sebesülését előidéző támadás elfogadhatatlan, elítélendő. Csakhogy az elítélés mellett a mostani palesztin-izraeli, egyébként egyenlőtlen erőkkel és feltételek közepette megvívott, jórészt mindkét fél polgári lakosságát sújtó háborús konfliktus kiváltó okát is meg kell vizsgálni, arra rá kell mutatni.



Palesztináért tüntetők Londonban (fotó: ITV News)

Az Izrael 1948-as megalapítása körüli hónapokban a Hágáná, az Irgun, a Stern-csoport és a Pálmáh nevű palesztinai illegális zsidó fegyveres szervezetek (amelyek a Hamásszal ellentétben „természeten” nem voltak terrorszervezetek… – H. J.), majd az zsidó állam kikiáltása után a fiatal, a fentebb említett fegyveres szervezetek összevonásával fölállított izraeli hadsereg (élükön a Nobel-békedíjas Jichák Rabinnal - H. J.) első ütemben több mint egymillió palesztint űztek el a szülőföldjéről. Az elűzés második ütemére az 1967-es, úgynevezett hatnapos háború során és közvetlenül utána került sor, amikor a korábban, 1948-ban Ciszjordánia területére menekült palesztinokat továbbkergették, például a Jordánia Hásemita Királyság transzjordániai területére, Libanonba és Szíriába. De van egy harmadik, elhúzódó üteme is a palesztinok elűzésének, amelyet inkább az elhúzódó kiszorítás fogalmával illetnénk – ez pedig az intenzív zsidótelepítés Ciszjordániában.



Jeremy Corbyn szól a Palesztináért tüntetőkhöz Londonban (fotó: PA)

A mindössze 360 km2 területű Gázai övezetben 2020-ban 2,1 millió palesztin élt, miközben és elsősorban a 2007 óta tartó izraeli tengeri, szárazföldi és légi blokád következtében a munkaképes ottani lakosság 85 százaléka munkanélküli. Néhány ezer palesztin férfit azonban a zsidók „kegyes cselekedetként” naponta beengednek Izraelbe bizonyos rabszolgamunkák elvégzésére. A manapság a világ legnagyobb koncentrációs táborának számító, Egyiptom, Izrael és a Földközi-tenger határolta Gázai övezet legtöbb települése valójában menekülttábor, illetve azokból kialakult település, ahová 1948-ban elsősorban az izraeli Beér-Sevá’ városból és környékéről, Jaffából és környékéről, Ásdód városból és környékéről, valamint Áskelon város és környéke falvaiból érkeztek a szülőföldjükről, otthonaikból és településeikről elkergetett palesztinok.



Madridban is Palesztináért tüntettek (fotó: videókép)

A zsidó állam 1948-as megalakulása, de főleg az 1967-es arab-zsidó háború után több közvetítéses vagy éppen közvetlen béketárgyalásra is sor került Izrael és a palesztinok között, amelyek céljai között szerepelt az 1967-ben megszállt területek kiürítése, az illegális, a nemzetközi joggal ellentétes zsidó települések felszámolása és az ENSZ által is elismert palesztin állam megalakítása. Csakhogy Izrael mindenkori kormánya – elsősorban az USA diplomáciai támogatásával – a minden alkalommal nagy nehezen összehozott tárgyalásokon mindig talált valamilyen okot a megbeszélések zátonyra futtatására. Az utóbbi években – főleg a háborús bűnös Binjámin Netanjáhu miniszterelnöksége idején – Izrael már hallani sem akar a béketárgyalásról, mert szerinte már „nincs is kivel tárgyalni”. (Golda Méir néhai izraeli miniszterelnök elhíresült mondása szerint nem is létezik palesztin nép – H. J.)



Izrael az elmúlt éjjel lerombolta az Andalúzia toronyépületet Gázavárosban (fotó: Muhámmád Ábed)

Közben a megszállt Ciszjordániában – beleértve Kelet-Jeruzsálemet is – egymás után létesülnek a zsidó települések vagy „bővítik ki” a már meglevőket, sajátítják ki a palesztinok földjeit a zsidó telepesek és települések számára. A 230 zsidó településen mára több mint fél millió zsidó telepes él, s az intenzív telepítés eredményeként a palesztinoknak lassan már nem marad élettere, ahol megalakíthatnák a saját államukat Izrael szomszédságában. A megszállt Kelet-Jeruzsálem arab városnegyedeibe 1967 óta egyre több zsidót költöztetnek be, miközben a Kelet-Jeruzsálem köré újabb és újabb zsidó településeket húznak föl azzal a nem is titkolt szándékkal, hogy kelet-jeruzsálemi és a ciszjordániai palesztin népességet zsidó népességgel szigeteljék el egymástól.



Túlélők és holttestek után kutatnak az izraeli légitámadás után Gázavárosban (fotó: palinfo.com)

A palesztinok mostani rakétaháborújának kiváltója tehát a kilátástalanság, a jövőkép nélküliség, s a végképpen sarokba szorítottság állapota. Hozzájárult a kilátástalansághoz az elnöki székből nemrégiben távozott, már-már betegesen cionista, zsidóbarát Donald Trump is, aki egyéb ámokfutó cselekedete mellett, például cézári keggyel Izraelnek „ajándékozta” a nemzetközi joggal ellentétben megszállt és bekebelezett Golán-fennsíkot, s „szentesítette” a ciszjordániai zsidó települések és a Jordán-völgy közeljövőbeli izraeli bekebelezését, valamint a megszállt Kelet-Jeruzsálemet is magában foglaló „egyesített Jeruzsálemet” elismerte a zsidó állam fővárosának. Hozzá kell tennünk, hogy a jelek szerint a palesztin-izraeli viszályban Donald cézár hivatali utóda, Joe Biden sem követ majd lényegesen más politikát.

Hering József – Kuruc. info