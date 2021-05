Ismét beizzítjuk a progresszió gőzhengerét, hogy letaroljon mindent, ami az útjába kerül. Legyen szó szivárványszínű táskáról, vagy szinkronnal kapcsolatos „problémákról”, a világ haladó felére mindig lehet számítani, ha a „kirekesztés” ellen kell felvenni a harcot. Lássuk a válogatást!

3. Most éppen nincs fokozódó vírushelyzet, így nem rohanják meg tömegek a hazai IKEA boltokat, de a rendszeres vásárlók most már egy sokkal „elfogadóbb” szatyorban is hazavihetik a termékeiket. A „Storstomma” névre hallgató táska a szivárvány színeiben pompázik és alig várja, hogy ön is megkaparintson egyet belőle. A homofóbia, transzfóbia és a bifóbia elleni nemzetközi nap (egyébként IDAHOT-nak rövidítik, csak azt nem értem, hogy lassan több lesz ezekből, mint holokauszt-emléknapból) alkalmából dobta piacra az IKEA, a táskák árából befolyt összeggel pedig a Háttér Társaságot fogják támogatni. A szervezet az egyik legismertebb hazai csoportosulás, amely az aberrációt normalitásként akarja elfogadtatni, persze szerintük mindez csupán „segítségnyújtás az LMBTQI-emberek számára”. Itt jegyezzük meg, hogy a Háttér Társaság minden nehézség és akadályoztatás nélkül működik 12 év „jobboldali” kormányzás után is. Nem csoda, hogy a kormánypártokat egyre kevesebben veszik komolyan.