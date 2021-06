Extra :: 2021. június 13. 21:25 ::

Olcsó Pulitzer-díj - Heti progresszió (LXXXIV. rész)

A hét utolsó napján ismét folytatjuk Heti progresszió sorozatunkat, hogy feltérképezzük, milyen előrelépések történtek a "Legboldogabb Világ" felé vezető rögös ösvényen. Lássunk is neki!

3. A "Pride Hónapból" természetesen a sport, így a Forma-1 sem maradhat ki, az Aston Martin csapata pedig bele is vetette magát a "Racing Pride" elnevezésű programba . Ez annyiból áll, hogy a partnerség keretében az Aston Martin bizonyára "rettentő érdekes" tartalmakat publikál a motorosportokban jelenlévő LMBTQ-közösségről, "hálából" a Racing Pride segít, hogy még "érzékenyebb és elfogadóbb" legyen a csapat. Ilyetén a szerencsétlen alkalmazottaknak "érzékenyítő tréningeket" szerveznek, belső felméréseket végeznek és eléggé fenyegető módon felülvizsgálják az Aston Martin belső irányelveit. A bejelentést persze mindenki üdvözölte, ám olyan mondatokkal, mintha csak egy robot mondaná fel a kötelező tananyagot. Sebastian Vettel, a csapat egyik pilótája mellett az istálló főnöke, Otmar Szafnauer is örömét fejezte ki a partnerséget illetően, hiszen így tudnak az Aston Martin F1-es csapat berkein belül "befogadó és biztonságos környezetet teremteni az LMBTQ-közösség részére".



Lawrence Stroll üzletember. Jellegzetes fizimiska (planetf1.com)

Gondolta volna? Az Aston Martin rövid ideig már korábban is részt vett a Forma-1-ben, a 2021-es évben pedig a Racing Point F1 Team jogutódjaként tértek vissza a "száguldó cirkusz" világába. "Meglepő módon" a csapat elnöke (tulajdonosa) egy Lawrence Stroll nevezetű "kanadai" üzletember, aki benne van az 1000 leggazdagabb ember között a világon. Eredetileg Lawrence Sheldon Strulovitch néven született egy Kanadában élő zsidó család gyermekeként, nagy vagyonát pedig "üzleti befektetéseknek" köszönheti (nyilván a komoly befektetésekre szánt pénzeket a "semmiből" szerezte meg a család). Érdekesség még, hogy Lawrence Stroll fia, Lance Stroll is Forma-1-es versenyző, méghozzá apja csapatánál, az Aston Martinnál.

Mindezek fényében talán már nem is annyira érthetetlen, miért vált a csapat ilyen "toleráns közösséggé"…

2. Védett állatfaj legelt le egy védett növényt. A 18 éves amerikaifutball-játékos, Isimemen David Etute a szó szoros értelmében agyonverte a Tinder alkalmazáson megismert randipartnerét, miután a "nőről" kiderült, hogy valójában egy 40 éves férfi. A Virginia államban található Blacksburg település egy lakásában, május 31-én végzett áldozatával, mikor a lakásba érve tudatosult benne, hogy átverték. Miután a "turpisság" kiderült, a dühös néger ütni-vágni kezdte a 40 éves áldozatot, Jerry Smith-t, akinek egyetlen foga nem maradt és az összes arccsontja eltört. A biztonság kedvéért a földön meg is taposta, majd otthagyta a férfit. A rendőrség információi szerint Smith egy fejsérülésbe halt bele, június 2-án pedig előzetesbe vágták a néger "kamaszt", aki ellen vádat is emeltek. Etute "sajnálja a történteket", ügyvédje pedig azzal védte, hogy "az áldozat is bűnös volt abban, hogy becsapta a partnerét", hiszen "másnak adta ki magát", mint aki valójában volt.



A csilingelő nevű Isimemen David Etute idegállapotba jött a rosszul sikerült randitól, ezért halálra verte a "partnerét" (Blacksburg Police Department)



Az Etute által meggyilkolt "hódító", Jerry Smith (dailystar.co.uk)

Azt egyelőre nem tudni, hogy a nagy dilemma közepette a BLM bevédi-e majd a négert, mint ahogy azt sem, hogy LMBTQ-közösségek részéről lesz-e "homofóbiát kiáltó" rendezvénysorozat az áldozat emlékére. Mindenesetre jó tudni, hogy "másnak kiadni magad" bűn, mert ez alapján az összes LMBTQ-embert sittre lehetne vágni.

Érdekesség, hogy a hirtelen haragú néger nem először járt már a gyilkosság helyszínén. Áprilisban ugyanott találkozott egy "Angie" nevű nővel, akivel Tinderen ismerkedett meg, majd orális szex miatt találkoztak a lakáson. Hogy ismét ezzel az illetővel randizott volna, akiről aztán utóbb kiderült, hogy férfi, egyelőre nem tudni.

1. Manapság nem kell sokat tenni egy Pulitzer-különdíjért . Gondolkozott valaha azon, ki volt az a személy, aki videóra vette a drogos bűnöző, George Floyd agonizálását? Az akkor 17 éves néger lányt Darnella Fraziernek hívják és tavaly május 25-én éppen nagybátyjához sétált Minneapolisban, amikor meghallotta az "életéért könyörgő" bűnözőt. A többi már ismeretes. Az ikonikus "nem kapok levegőt" mondat után döntötte el, hogy rögzíti az eseményeket a telefonjával.



Darnella Frazier, aki levideózta a munkájukat végző rendőröket (cnn.com)

Noha már önmagában kérdéses, hogy mégis mennyi jogalapja volt arra, hogy lefilmezze az intézkedő rendőröket, a Pulitzer-különdíj nyilvánvalóan indokolatlan és színtiszta propaganda üzenete van. Frazier egyébként tanúként is jelen volt Derek Chauvin és társainak koncepciós perében, ahol kijelentette, hogy "Floyd meggyilkolását látva megváltozott az élete". Mivel Frazier számos közeli-távolabbi rokona fekete, így azt gondolja, akár ők is lehettek volna George Floyd helyében. Ezzel kvázi elismerte, hogy akár a néger rokonai is lehetnének drogos bűnözők. Freudi elszólás, az igazság mindig utat tör magának. Nincs is több kérdésünk, csak "nehogy torkán akadjon" a kis Pulitzer-díjacskája.



Ha lenne egy időgépem...Tedd le szépen azt a mobiltelefont, Darnella!

Kedves olvasóinknak ismét köszönöm, hogy velem tartottak, jövő héten folytatjuk. A progresszív híreket továbbra is várom a hetiprogresszio@protonmail.com címre.

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info