Ungár Péter legalább nem bonyolítja: "nem tartom magam LMBTQ embernek, csak egy buzinak"

Sokat gondolkoztam, hogy írjak-e arról a vitáról, ami a pedofíliát és a homoszexualitást összemosó törvény miatt indult.

Értelemszerűen az LMP álláspontja az enyém is, ezért is bojkottáltam a törvény szavazását. Én azért nem akartam eddig megszólalni, mert a sokszor önmagamat is idegesítő egyrészről-másrészről stílusom ebben a vitában nem segített volna. De most azt gondolom, hogy ebben a felfokozott környezetben talán ennek is van létjogosultsága.

Azt gondolom, hogy a vita mindenki számára rossz irányba tart most.

Először is, kövezzen meg aki akar, én nem gondolom, hogy attól mert valaki nem támogatja a melegházasságot vagy bármilyen melegjogi követelést homofób vagy rossz ember lenne. Azt sem gondolom, hogy jót tesz a hazánkban élő szexuális kisebbségeknek, ha az egész kérdéskört a „Nyugathoz tartozás” szimbólumának állítjuk be. (Akármit is jelent a Nyugathoz tartozni, én mondjuk, nem tudom mit jelent.)

Szerintem attól, mert a homofóbokat kioktatjuk és becsméreljük nem lesz kevesebb belőlük.

Én nem tartom magam LMBTQ embernek, csak egy buzinak (ezt Nádasdy Ádám szebben elmondta, mint ahogy én el tudnám), de azt gondolom ez az egész kérdéskör már nem erről szól.

Értelemszerűen a törvény módosítása egy cinikus, lelketlen politikai játék volt. Ha a pedofília ellen akart volna a Fidesz küzdeni kiveszi a homoszexualitásra vonatkozó részt és akkor a Parlament 100%-os többséggel megszavazta volna. Azért adta be Kocsis Máté ezt így, hogy megosztottságot generáljon. Szerintem, aki megosztottságot akar nem szereti igazán Magyarországot.

A Fidesz homofób kampánya pedig ettől függetlenül zajlik amúgy. Szombathelyen ellenem Hende Csaba és kitartottjai folyamatosan elég szánalmas és bugyuta módon használják ezt. Nincs igazán jelentősége, én ezt el fogom rendezni vele. Meg fogja tanulni, hogy mindennek van következménye.

A lényeg itt az, és tudom, hogy ez szépelgésnek tűnik de komolyan, gondolom: egy országban élünk mi homoszexuálisok a homofóbokkal meg mindenki mással. Azok ellen küzdjük, akik megosztanak minket, ne egymással.

És a lényeg ma estére: Hajrá Magyarok!