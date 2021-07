Extra :: 2021. július 4. 20:45 ::

Befürödtek az "afro-úszósapkákkal" - Heti progresszió (LXXXVII. rész)

Ha vasárnap, akkor Heti progresszió az elmúlt időszak legabszurdabb híreivel. A különböző szobordöntögetések ma már lassan hobbinak számítanak, ezúttal is jutott belőle bőven, de lesz itt még néger úszósapka és "férfi szülés" is. Lássuk hát!

3. Ha mindig is kíváncsi volt rá, hogyan szül egy "férfi" , akkor most már minden további nélkül megtekintheti az eseményt. Nem is olyan rég az Európai Unió is kijelentette, hogy a férfiaknak is joga van szülni, mert hát változik a világ, haladni kell a korral, ugyebár.

Persze félreértés ne essék, itt nem a normális férfiakról beszélünk, hanem a transzneműekről, esetleg nem bináris személyekről, akik gyermeket vállalnak. Mivel a természetet nem lehet megkerülni és a szüléshez szükséges szerveket és élettani feltételeket nem lehet megteremteni egy egészséges férfi számára, addig érdemes csűrni-csavarni az egyre érthetetlenebb fogalmakat, amíg nem kapunk egy "férfiak is szülhetnek"-hez hasonló képletet.



Öhm... oké. Erre némi vulgaritás nélkül nem nagyon lehet mit írni

A videón szereplő Ari egyébként leszbikus volt, aztán valahogy mégsem érezte jól magát a bőrében, így tesztoszteronkezelés hatására férfiként néz ki és így is él, kapaszkodjanak meg, a feleségével! Miután kisgyermeknek adott életet, a modern liberalizmus lehetőséget teremtett nekik, hogy egy most világra jött lénynek is tönkretehessék az életét, az első perceket pedig a TLC nevű csatorna segítségével örökítették meg. Aki képes rá, hogy végignézze a kb. 8 perces válogatást, azok garantáltan egy életre nem felejtik el a látottakat. Persze negatív értelemben.

2. Rájár a rúd a "rasszista szobrokra". Kolumbia fővárosában, Bogotában Kolumbusz Kristóf szobrát tették a földdel egyenlővé a több hónapja zajló tüntetések eredményeképpen. Az őslakosokból és különböző anarchista söpredékből álló tüntetők részben gazdasági problémák miatt vonultak utcára, ám beszédes, hogy a kifogásolt dolgok között ott szerepel a gerillaszervezetekkel kötött békemegállapodások akadozó végrehajtása is. Korábban több konkvisztádor szobrát is ledöntötték, köztük Bogotá alapítójáét, Gonzalo Jiménez de Quesada emlékművét is.



Kolumbusz (egykori) szobra Bogotában. Szomorú mementó (Reuters)

Mindezzel párhuzamosan a csőcselék Kanadában is aktivizálódott, itt Viktória királynő és Erzsébet királynő szobrait rombolták le , miután jelöletlen tömegsírokban bentlakásos iskolák őslakos gyerekeinek maradványait találták meg. Haláluk oka nem derült még ki, de ennyi indok bőven elég volt arra, hogy az egész átforduljon az európai hódítók iránti gyűlöletbe, de kevésbé cizelláltan fogalmazhatnánk úgy is, hogy az anarchista csőcselék ennél jobb alkalmat nem is találhatott volna egy kis féktelen rombolásra. Az őslakosok "védelme" sok más rassz mellett a fehér liberálisoknak is fontos, így egyáltalán nem meglepő, hogy a felvételeken is bőven látunk fehér bőrű embereket.

1. Ám minden elszántság ellenére sem dőlnek elég serényen azok az elnyomó szobrok, mert világunk még mindig tele van kirekesztéssel és gyűlölettel. Ezúttal a Nemzetközi Úszószövetség (FINA) penget rasszista szólamokat, mert nem engedik, hogy a néger úszók a kifejezetten nekik készült " afro-úszósapkát ", fantázianevén "Soul Cap"-et (sokatmondó fordítással: "lélek sapka") viseljék a jövőre esedékes olimpián (meg bármilyen más hivatalos versenyen). A fiatal fekete úszók (merthogy vannak ilyenek...) "csalódottak és fáj a szívük" a döntés nyomán, pedig a Soul Cap arra hivatott, hogy védje a "különleges hajukat". A FINA szerint a sapkák "alkalmatlanok, mert nem követik a fej természetes formáját" (micsoda rasszizmus!!!), így versenyeken nem használhatóak. Az afro haj szárazabb a többi hajtípusnál, így az uszodavíz jobban kiszárítja azt, ami károsodáshoz vezethet. Ezt szándékozik megakadályozni a "néger úszósapka", illetve maximum az edzéseken teheti, hivatalos versenyeken nem (hacsak a Black Lives Matter nem kezd kampányba).

A Soul Cap nagykövete a 24 éves Alice Dearing, aki fekete úszóként brit színekben indul Tokióban. Szerinte sok fekete lány a haja miatt hagyja abba az úszást, nagykövetként pedig örül, hogy felhívhatja a figyelmet erre a "komoly problémára"…



Alice Dearing "brit" úszónő, a Soul Cap nagykövete. Reméljük nem lesz túl vizes a hajacskája, még a végén kiszárad szegénynek (Laurence Griffiths/ Getty Images)

A rasszista uszodavíz persze nem az egyedüli furcsa dolog ebben a történetben. Világunk progresszívabb fele ugyanis rendre azzal kampányol, hogy "ember és ember között nincs különbség" (biztos a kedves olvasóink is többször szembesültek már a "számomra egy faj van, az ember" kezdetű ócska, hatásvadász, áltoleráns blődségekkel), erre kidobnak egy feketékre kondicionált ruhadarabot. Nyilván nem én vagyok az egyetlen, akinek szemet szúr ez a következetlenség, ugyanis ha tényleg mindenben egyek vagyunk, akkor nem fogadhatjuk el az egyes rasszokra jellemző különbségeket sem. Ellenkező esetben, ha a hajuk extra száraz, viseljék el azt is, hogy bizony az átlag IQ-juk jóval alacsonyabb a fehérek átlagánál. Utóbbin persze nem lehet segíteni és amúgy is "kirekesztésnek" minősül a hirdetése.

Ennyi agyrém után kissé fáradtan mondhatom, hogy egy hét múlva ismét érkezem a legprogresszívebb hírekkel, a leveleket pedig ezúton is köszönöm, továbbra is várom őket a szokásos hetiprogresszio@protonmail.com címre.

