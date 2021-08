Extra :: 2021. augusztus 1. 19:28 ::

Az augusztusi Duo Gladii Szent István királyunk előtt tiszteleg

A Szellemi ellenállás havilapja augusztusi számának középpontjában augusztus 20-a alkalmából Szent István királyunk, illetve a királyság eszménye áll. A központi témát most is számos különféle aspektusból járjuk körül. Sok más mellett terítékre kerül az uralkodói szakralitás, a koronázási szertartás, Szent István világi elitje és az utókor történelemmanipulálási kísérleteinek kérdésköre is.

Kolonits László aktuális esszéjében a Világkirály, az istenkirályok, a szakrális, illetve szent uralkodók, valamint az isten kegyelméből regnáló királyok során mutatja be az uralkodói szakralitás időbeli változásait, hanyatlását. Barcsa-Turner Gábor írása a lapszám kvázi bevezetőjeként ad szempontokat Szent István korának megítéléséhez. Kónyi-Kiss Botond e számban folytatja az előzőben megkezdett négyrészes írását a sarkalatos erényekről. Most az igazságosságról értekezik. Varázsló Macska ismét René Guénontól hozott, fordított egy eddig magyarul meg nem jelent írást olvasóink számára.

Aradi László atya a középkori koronázási szertartásokat mutatja be. D. Fekete Balázs Szent István korának vitézeit, világi elitjét ismerteti meg velünk. Varga Tibortól egy előadásának lejegyzett, némileg módosított változatát közöljük, melyben felhívja a figyelmet az István, a király című rockopera történelemtorzító tendenciáira.

Schutzbach Csaba két világháború közötti magyar fasiszta mozgalmakról szóló írása egy készülő kötetből kíván ízelítőt nyújtani. Kántor az Eucharisztikus Kongresszus himnusza okán értekezik az egyház zene kiüresedéséről. Ebben a számban végre megjelenik Molnár Máté karoling reneszánszról szóló írásának második része.

Ugyancsak Molnár Máté összeállításában olvashatnak a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom június-júliusi tevékenységéről.

A Szellemi ajánló rovatban Petró Csaba Monteverdi egyik művét ajánlja. Magyar Sándor Szent István intelmeit és törvényeit vette elő. Kónya Dorka Sík Sándor egyik tragédiájára hívja fel olvasóink figyelmét. Kolonits László Jean Raspail A szentek tábora című híres/hírhedt regényét mutatja be. Párkányi Gergely a könnyedebb műfajok iránt érdeklődők számára ajánl izgalmasnak ígérkező olvasmányt, ami a római kor háborúiba nyújt betekintést.

Kérjük, a duogladii@hvim.hu e-mail-címre küldött levelében jelezze, amennyiben szeretne hozzájutni a folyóiratunkhoz! A felvidéki érdeklődők a hvim.somorja@gmail.com e-mail-címre írjanak! Lapunk újságárusoknál nem kapható, és korlátozott példányszámban kerül kiadásra! Az augusztusi szám megjelenése augusztus közepe környékén várható. A lapszámokat a megjelenést követően a lehető legrövidebb időn belül postázzuk a támogatóinknak.

A 2021. augusztusi lapszám tartalma: